Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.09.2022 20:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.09.2022 20:06
    ABONE OL

    Kılıçdaroğlu seçimlere giderayak daldan dala atlıyor! Önce 'beka' şimdi de 15 Temmuz: 'Kontrollü' dediği darbeyi kabul etti

    İkiyüzlü söylem ve riyakar siyaset anlayışıyla ön plana çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı. Geride bıraktığımız gün inkar ettiği beka sorununu 'var' olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu büyük tepkiyle karşılanmıştı. 12 Eylül'ün yıldönümüyle ilgili paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu, 'kontrollü darbe" dediği ve kahve yudumlayarak takip ettiği 15 Temmuz'un da darbe olduğunu kabul etti. 2023'e giderayak sürekli ağız değiştirip daldan dala atlayan CHP liderinin samimiyetsizliği bir kez daha gözler önüne serildi.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz riyakarlığı!

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala daldan dala atlamaya, tükürdüğünü yalamaya devam ediyor.

    Kılıçdaroğlu, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 12 Eylül 1980 darbesi ile ilgili yaptığı paylaşımda büyük bir riyakarlığa imza attı.




    Söz konusu paylaşımda daha önce 'kontrollü darbe girişimi' olarak nitelendirdiği 15 Temmuz'u darbe olarak kabul edip, 12 Eylül ile bir tutan Kemal Kılıçdaroğlu, "12 Eylül zihniyeti de 15 Temmuz zihniyeti de halkın iradesini gasbeden tüm rejimler de tarih huzurunda hesap vermeye mecburdur. Demokrasiden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.



    'BEKA' İKİYÜZLÜLÜĞÜ
    CHP Genel Başkanı geride bıraktığımız gün de bu duruma benzer bir ikiyüzlülüğe imza atmış ve daha önce yok dediği 'beka' sorununun var olduğunu söyledi.

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'beka' riyakarlığı!



    Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında "Beka sorunu yok, YPG mi bize saldıracak?" deyip 2023'e giderayak ağız değiştirmişti.

    "Yok" dediği beka sorununu var olduğunu söyleyip "Beka sorunu var, buna inanıyorum" demesi büyük tepkiyle karşılanmıştı.



        KAFALARDA SORU İŞARETİ BIRAKTI
        Tüm bu gelişmeler dikkate alındığında seçimlere yaklaştığımız şu süreçte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürekli ağız değiştirmesi, ne kadar samimi olduğuna dair kafalarda soru işareti bıraktı.


        "KONTROLLÜ DARBE" DEMİŞ, KAHVE YUDUMLAYARAK TAKİP ETMİŞTİ
        Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'u hedef alan sözleri, ve hain girişimi Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahve yudumlayarak takip etmesi hala hafızalardaki yerini koruyor.




        CHP Genel Başkanı, darbe girişiminden birkaç ay sonra, 2017 yılında katıldığı bir canlı yayında darbenin 'kontrollü' olduğunu şu sözlerle ifade etmişti:

        "Siz bu listeleri saklıyorsanız insanın aklına 15 Temmuz'un kontrollü bir darbe olduğu akla geliyor. "9.30'da darbe mi olur?" diye sordum ben kendilerine. Onlar da önceden deşifre oldular ifadelerini kullandılar. Demek ki bu onların önceden bu darbeden haberleri olduğu anlamına geliyor. Ayrıca FETÖ'cülerin ifadeleri de kontrollü darbe olduğu kanısını güçlendiriyor"
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bir Küçük Gün Işığı
        Haberler Güncel Kılıçdaroğlu seçimlere giderayak daldan dala atlıyor! Önce 'beka' şimdi de 15 Temmuz: 'Kontrollü' dediği darbeyi kabul etti
            SON DAKİKA