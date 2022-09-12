Kılıçdaroğlu seçimlere giderayak daldan dala atlıyor! Önce 'beka' şimdi de 15 Temmuz: 'Kontrollü' dediği darbeyi kabul etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala daldan dala atlamaya, tükürdüğünü yalamaya devam ediyor.
Kılıçdaroğlu, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 12 Eylül 1980 darbesi ile ilgili yaptığı paylaşımda büyük bir riyakarlığa imza attı.
Söz konusu paylaşımda daha önce 'kontrollü darbe girişimi' olarak nitelendirdiği 15 Temmuz'u darbe olarak kabul edip, 12 Eylül ile bir tutan Kemal Kılıçdaroğlu, "12 Eylül zihniyeti de 15 Temmuz zihniyeti de halkın iradesini gasbeden tüm rejimler de tarih huzurunda hesap vermeye mecburdur. Demokrasiden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.
'BEKA' İKİYÜZLÜLÜĞÜ
CHP Genel Başkanı geride bıraktığımız gün de bu duruma benzer bir ikiyüzlülüğe imza atmış ve daha önce yok dediği 'beka' sorununun var olduğunu söyledi.
Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında "Beka sorunu yok, YPG mi bize saldıracak?" deyip 2023'e giderayak ağız değiştirmişti.
"Yok" dediği beka sorununu var olduğunu söyleyip "Beka sorunu var, buna inanıyorum" demesi büyük tepkiyle karşılanmıştı.