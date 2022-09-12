Sosyal medyadaki yalanların kaynağı FETÖ ve sol örgütler! Cüneyt Özdemir: FETÖ’cü bir fare yalan atıyor, solcular kuyruğuna takılıyor

CÜNEYT ÖZDEMİR FETÖ'CÜ VE SOLCULARA VERDİ VERİŞTİRDİ!

Gazeteci Cüneyt Özdemir, kendi adını taşıyan YouTube kanalındaki yayında, FETÖ'cü hesapların yalanlarının peşine takılan muhaliflere tepki gösterdi.

Erdoğan karşıtı solcuların, FETÖ ile birlikte o yalan haberleri yaydığını aktaran Özdemir, sözlerine 6'lı masayı tiye alan Şahan Gökbakar ile başladı.

"SEN DE KAŞINIYORSUN ŞAHAN'CIM"

"Şimdi Şahan'ı (Gökbakar) mı dövüyorlar? 6'lı masa 6'lı ganyan yattı mı demiş? Ama sen de kaşınıyorsun Şahan'cım. Millet zaten dövecek adam arıyor" diyen Özdemir, şöyle devam etti:

"Bir Şahan, bir Cem Yılmaz, bir Cüneyt. Sosyal medyada böyle bir şey oluyor. Bir meczup bir şey söylüyor, öbürü ona söylüyor. Senin adın arada geçiyor falan, bir anda trend topiksin. Twitter'dan soğudum. Yazıyorum, siliyorum."

"FETÖ'CÜ BİR FARE YALAN ATIYOR, SOLCULAR KUYRUĞUNA TAKILIYOR"

Daha sonra sözü Twitter'da cirit atan FETÖ'cülere getiren Özdemir, "Öyle tuhaf birliktelikler var ki… FETÖ'cü bir fare yalan atıyor, Erdoğan karşıtı bir tane solcu, diğer tarafından bir laik abla, kuyruğuna takılıyor. Nereye gidiyorsunuz? Bu halayın, başı kim, sonu kim, yönü ne? Bir bakın Allah aşkına, neyi retweet'liyorsunuz? Bir de o kadar kolay manipüle ediliyorlar ki bu insanlar, ben hayret ediyorum. Şu retweet ettiğin site bir defa FETÖ'nün sitesi." dedi.

"ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI OLSUN DA PKK'LI DA OLUR"

Yalanları gülerek takip ettiğini belirten Özdemir, "Adamlar o kadar büyük yalanlar atıyorlar ki, gülerek izliyorum. Hızla yalanlamaya çalışıyorlar. 'Ben öyle demedim, ben onunla görüşmedim' gibi. Sosyal medyada 'Erdoğan düşmanlığı olsun da PKK'lı da olur FETÖ'cü de olur, herkesin peşine takılırım' kafasında millet. Gerçekten kafayı sıyırmış durumdalar." diye konuştu.