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    • Güncel
    • 12.09.2022 15:21
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    • 12.09.2022 15:33
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    Sosyal medyadaki yalanların kaynağı FETÖ ve sol örgütler! Cüneyt Özdemir: FETÖ’cü bir fare yalan atıyor, solcular kuyruğuna takılıyor

    Polis Akademisi, sosyal medyadaki yurt dışı kaynaklı dezenformasyonların çoğunun FETÖ ve aşırı sol örgütler eliyle yayıldığını anlatan bir çalışma hazırladı. Söz konusu çalışmada dezenformasyonların temel hedefinin Türkiye’nin Azerbaycan, Libya ve Suriye’deki başarılı çalışmalarını gölgelemek olduğu belirtildi. Gazeteci Cüneyt Özdemir de, FETÖ’cülerden yayılan yalanlara sol kesimden gelen desteğe tepki gösterdi.

    Yalanların kaynağı FETÖ ve sol örgütler!

    Ekimde açılacak Meclis'in öncelikli gündem maddesi arasında yer alan sosyal medya düzenlemesi ile bu alanda Türkiye kritik bir adım atmaya hazırlanırken, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 'güvenlik yönetiminde teknoloji ve dijitalleşme' konulu çalışmasında dijital medyada dezenformasyon ve algı operasyonlarına dikkat çekildi.

    ÜZERİNDE TİTİZLİKLE DURULUYOR
    Dezenformasyonun birçok temada Türkiye'yi ilgilendiren kapsamlı bir konu olduğunun vurgulandığı çalışmada, özellikle Gezi olayları sonrasında ve 15 Temmuz darbe girişimi akabinde dezenformasyon konusu üzerinde titizlikle durulmaya başlandığına vurgu yapıldı. Çalışmada, 'teorik olarak her görsel dezenformasyon aracı olabilir' denilerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

    RASTGELE İNDİRME
    Bireyler araştırma ve inceleme yapmadan görseller indirerek kullanmaktadır ve söz konusu alıntılar Türkiye'yi dezenformasyonun kaynak ülkesi olarak gösterebilmektedir.

    Dezenformasyon amacıyla yurt dışından gelen bilgilerin kaynağı FETÖ ve aşırı sol örgütlerdir.

    HEDEFİ DIŞ POLİTİK BAŞARILAR
    Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen dezenformasyon faaliyetlerinin temel hedefi Türkiye'nin Azerbaycan, Libya ve Suriye'de yaptığı başarılı çalışmaları gölgelemektir.

    DEZENFORMASYON ODAKLI STRATEJİ
    Çalışmada, Türkiye'nin dezenformasyona karşı koyabilmesi için stratejik bir çerçeve geliştirmesinde yarar olduğuna işaret edildi. "Pozitif bir gündem ile negatif bir gündem arasındaki bağın kurulabilmesi ve akademik çalışmaların daha kaliteli, daha nitelikli, daha nicel araştırmalara yönelik hale getirilmesi büyük bir öneme haizdir" tespiti yapıldı. Çalışmanın sonuç bölümünde ise "Dezenformasyon odaklı stratejik iletişim ve kriz yönetimi yaklaşımı dezenformasyonla mücadele önem taşımaktadır" değerlendirmesine yer verildi.

        CÜNEYT ÖZDEMİR FETÖ'CÜ VE SOLCULARA VERDİ VERİŞTİRDİ!
        Gazeteci Cüneyt Özdemir, kendi adını taşıyan YouTube kanalındaki yayında, FETÖ'cü hesapların yalanlarının peşine takılan muhaliflere tepki gösterdi.

        Erdoğan karşıtı solcuların, FETÖ ile birlikte o yalan haberleri yaydığını aktaran Özdemir, sözlerine 6'lı masayı tiye alan Şahan Gökbakar ile başladı.

        "SEN DE KAŞINIYORSUN ŞAHAN'CIM"
        "Şimdi Şahan'ı (Gökbakar) mı dövüyorlar? 6'lı masa 6'lı ganyan yattı mı demiş? Ama sen de kaşınıyorsun Şahan'cım. Millet zaten dövecek adam arıyor" diyen Özdemir, şöyle devam etti:

        "Bir Şahan, bir Cem Yılmaz, bir Cüneyt. Sosyal medyada böyle bir şey oluyor. Bir meczup bir şey söylüyor, öbürü ona söylüyor. Senin adın arada geçiyor falan, bir anda trend topiksin. Twitter'dan soğudum. Yazıyorum, siliyorum."

        "FETÖ'CÜ BİR FARE YALAN ATIYOR, SOLCULAR KUYRUĞUNA TAKILIYOR"
        Daha sonra sözü Twitter'da cirit atan FETÖ'cülere getiren Özdemir, "Öyle tuhaf birliktelikler var ki… FETÖ'cü bir fare yalan atıyor, Erdoğan karşıtı bir tane solcu, diğer tarafından bir laik abla, kuyruğuna takılıyor. Nereye gidiyorsunuz? Bu halayın, başı kim, sonu kim, yönü ne? Bir bakın Allah aşkına, neyi retweet'liyorsunuz? Bir de o kadar kolay manipüle ediliyorlar ki bu insanlar, ben hayret ediyorum. Şu retweet ettiğin site bir defa FETÖ'nün sitesi." dedi.

        "ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI OLSUN DA PKK'LI DA OLUR"
        Yalanları gülerek takip ettiğini belirten Özdemir, "Adamlar o kadar büyük yalanlar atıyorlar ki, gülerek izliyorum. Hızla yalanlamaya çalışıyorlar. 'Ben öyle demedim, ben onunla görüşmedim' gibi. Sosyal medyada 'Erdoğan düşmanlığı olsun da PKK'lı da olur FETÖ'cü de olur, herkesin peşine takılırım' kafasında millet. Gerçekten kafayı sıyırmış durumdalar." diye konuştu.

        "FETÖ'NÜN YAPTIĞI OPERASYONU ADAM MİT'E YIKTI"
        15 Temmuz darbe girişimine 'tiyatro', Oda TV baskınına "MİT yaptı" diyenleri de eleştiren Özdemir, şunları söyledi:

        "Her şey Mahmut Tuncer halayı gibi güzel gitmiyor ki. Sen takılıyorsun onun kuyruğuna seni alıp, gezdiriyor. '15 Temmuz tiyatrodur' diyor, sen 'Evet, tiyatroymuş' diyorsun. Niye? Erdoğan'dan nefret ediyorsun çünkü. 'Oda TV'yi MİT tutukladı diyor', hepimiz oradaydık. Gözümüzün önünde FETÖ'nün yaptığı operasyonu adam MİT'e yıktı.

        "BİR YALANI YAYMAYA NEDEN HEVESLİSİN?"
        FETÖ'cüler zaten o halayın başından gidiyordu, sen nereye gidiyorsun? Sosyal medyada bir yalanın üzerine atlamadan, onu böyle yaymadan önce bir dur. Seni kullanıyor, sen böyle hıyar gibi takılmışsın gidiyorsun adamın arkasından. Erdoğan'ı sev sevme bana ne? Ama bir yalanı yaymaya neden bu kadar heveslisin?"
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        Haberler Güncel Sosyal medyadaki yalanların kaynağı FETÖ ve sol örgütler! Cüneyt Özdemir: FETÖ’cü bir fare yalan atıyor, solcular kuyruğuna takılıyor
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