2022 PYBS İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı? MEB'ten son dakika duyurusu!

2022 BURSLULUK PARASI NE KADAR?

En yüksek puanı alanlar yani sınavdan başarılı bir not elde eden öğrenciler İOKBS bursu kapsamında ayda 1 kez yatırılmak suretiyle 663.87 TL ücret alır. Fakat enflasyon rakamlarından sonra bu miktarın değişmesi söz konusudur. Hali hazırda 2022 İOKBS ücreti 663.87 TL'dir.