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    • Haberler
    • 13.09.2022 10:40
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    • 13.09.2022 10:40
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    2022 PYBS İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı? MEB'ten son dakika duyurusu!

    Bursluluk sınavı sonuçları hakkında araştırmalar hızlandı. İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) bursluluk sınavına katılım gösteren öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak edyor. İşte konu hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    MEB’ten son dakika duyurusu! Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı?

    İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) bursluluk sınavına katılım gösteren öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki,bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler...

    BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinde, bakanlığın kendi web sitesi üzerinden ilan edilecek.

    BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

    İOKBS Bursluluk Sınavı soru ve cevap anahtarı "odsgm.meb.gov.tr" sitesi üzerinden açıklandı.
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        Haberler Haberler 2022 PYBS İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı? MEB'ten son dakika duyurusu!
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