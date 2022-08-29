KASET KUMPASINDA İSMİ GEÇİYOR!

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Deniz Baykal özel hayatına ilişkin görüntülerin yanı sıra bazı eski MHP'li yöneticilerin de özel hayata dair kasetlerinin yayınlanmasına ilişkin kaset kumpası dosyasında FETÖ'cü Cevheri Güven'in ismi de bulunuyor. Hazırlanan iddianamede görüntüleri dağıtması için FETÖ'nün görevlendirdiği isim olarak Güven'in adı geçerken özel hayata ilişkin görüntülerin yayınlanması için de özel bir çaba sarf ettiği ifade edildi. Bazı internet sitelerinin yöneticilerine bu kasetleri gönderdiği belirtilen Güven'in bu görevi üstlendiği tanık beyanları da ortaya koydu.

KOD ADI "BAHADIR"

Güven hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamede, talimat üzerine Bank Asya'ya para yatırdığı, Bylock kullanıcısı Güven'in örgüt içinde "Bahadır" kod adını kullandığı ve FETÖ yöneticisi Ziya Demirel'le dört kez telefon görüşme kaydı bulunduğu bilgileri yer aldı.

15 TEMMUZ'DAN İKİ GÜN ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Güven'in 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden iki gün önce sosyal medyadan 'tankın eli kulağında' ifadelerini kullandığı ve bu ifadelerden dolayı da darbe girişiminden haberdar olduğunun değerlendirildiği iddianamede yer aldı.