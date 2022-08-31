Haşhaşi trollerden photosoplu T.C. kimlik kartı yalanı! FETÖ'nün mülteciler üzerinden giriştiği kirli algı elinde patladı

AFP'NIN 2013 YILINDA PAKİSTAN'DA ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFI KULLANDILAR

Sosyal medyada kısa sürede çokça paylaşılan ve T.C kimlik kartını gösterdiği iddia edilen kişinin Türkiye'de yaşamadığı Pakistan'da yaşadığı ortaya çıktı.



2013 yılında Afganistan'daki "Afgan Guantanamo" olarak adlandırılan Bagram hapishanesinin kontrolünü Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kabil hükümetine devretmesi sonrası AFP bir habere imza attı. Bu haberde bir mahkûm üzerinden hapishanede bulunan yabancı mahkûmların akıbetini gündeme getirdi. O dönem AFP, Pakistanlı olan Abdullah Razzaq'ın kardeşi Amanatullah Ali'nin 2005 yılından beri hapishanede bulunduğunu belirterek ağabeyi ile bir haber çalışması yaptı. Abdullah Razzaq kardeşi Amanatullah Ali'nin Pakistan kimlik kartını gazetecilere gösterince AFP foto muhabiri bu anı ölümsüzleştirerek fotoğrafını çekti.