SON DAKİKA: Adnan Oktar davasının beşinci gününde de karar çıkmadı! Derdi vatan milletmiş

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan ilk duruşmaya Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar getirildi. Salonda bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları da hazır bulundu. Duruşmayı çok sayıda izleyicide takip etti.
"BANA KUMPAS KURAMADIKLARI İÇİN BÖYLE ŞEYLERLE BİZİ YIKMAYA ÇALIŞIYORLAR"
Savunmasında Adnan Oktar bu yaşananların bir oyun ve kumpas olduğunu söyledi. Oktar şikayetçilerin İngiliz derin devleti tarafından yönlendirildiğini iddia ederek, "Bizim davamız klasik bir dava değildir. Mine Ö. çok sevdiğim mazlum bir kadındır. Mine'nin uyumasına izin vermemişiz, şiddet uygulamışız böyle iddialar var.
Bunlar doğru değil. Benim yüzlerce insanı dövme gibi bir durumum yok. Derin devletin yönlendirmesiyle bu kızın anlattıklarına cahil insanlarda inanıyor. Bana kumpas kuramadıkları için böyle şeylerle bizi yıkmaya çalışıyorlar. Çokça kumpas denediler ama yapamadılar." dedi.