SON DAKİKA: Adnan Oktar davasının beşinci gününde de karar çıkmadı! Derdi vatan milletmiş

Bunlarda tamamen yalan. Üzerime atılı cinsellikle ilgili iddiaları, sabah akşam şiddet uyguladığım yönündeki söylemleri kabul etmiyorum. Cezaevinde uygulanan kısıtlamaların hafifletilmesini istiyorum. Ben istesem zaten dışarıya emir veririm ama yapmıyorum istemiyorum. Dışarıdan da istediğim şeyleri içeri alırım ama bu bana yakışmaz yapmıyorum zaten" ifadelerini kullandı.

DURUŞMAYA YARIN DEVAM EDİLECEK

Duruşmada savunma yapan bazı tutuklu sanıklar ise tahliyelerini talep etti. Mahkeme başkanı diğer sanıkların da tutukluluk hallerine yönelik savunmalarının yarın devam edileceğini belirterek duruşmayı yarına erteledi.