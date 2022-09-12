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    • 12.09.2022 18:53
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    • 12.09.2022 19:04
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    Son dakika: Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

    MSB, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



    MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadeleri kaydedildi

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    Haberler Güncel Son dakika: Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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