Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadeleri kaydedildi
- Güncel
- 12.09.2022 18:53
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- 12.09.2022 19:04
Son dakika: Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.