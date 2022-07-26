Adnan Oktar’ın lüks villasının yeni görüntüleri ortaya çıktı! 'Günah Villası' satışa çıkarıldı

9 BİN 803 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ALDI

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 Ocak 2021'de "silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "cinsel suçlar", "FETÖ'ye yardım", "siyasal veya askeri casusluk" gibi birçok suçtan Adnan Oktar'a 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezası vermişte.