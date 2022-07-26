Adnan Oktar’ın lüks villasının yeni görüntüleri ortaya çıktı! 'Günah Villası' satışa çıkarıldı

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü lideri Adnan Oktar'ın İstanbul Çengelköy'de bulunan 'Dragos' adı verilen ana karargahının geçtiğimiz yıllarda 190 milyon liraya satışa çıkarılmasının ardından yine Çengelköy Hür sokakta bulunan boğaza nazır villası da 3 milyon dolara satışa konuldu.
Oktar'ın suç örgütüne ait A9 kanalının stüdyolarının da bulunduğu villa, örgüte yapılan operasyondan sonra boşaltılmıştı.
Oktar'ın kiracı olduğu ve 'Stüdyo' kodu verilen villanın kamuoyuna yansımayan yeni fotoğrafları da ortaya çıktı.