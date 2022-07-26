Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.07.2022 15:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.07.2022 15:45
    ABONE OL

    Adnan Oktar’ın lüks villasının yeni görüntüleri ortaya çıktı! 'Günah Villası' satışa çıkarıldı

    Son dakika haberi! Silahlı Suç Örgütü lideri Adnan Oktar'ın örgüte ait A9 kanalının stüdyolarının da bulunduğu Çengelköy Hür Sokak'taki boğaza nazır lüks villası 3 milyon dolara satışa çıktı. Oktar ve örgüt üyelerinin işlediği cinsel saldırı suçlarının çoğunluğunu burada işlediği iddia edilen lüks villanın, örgüt içerisinde 'Stüdyo' olarak kodlandığı öğrenildi. Satışa sunulan villada Oktar'ın yatak odası görüntüleri de ortaya çıktı.

    ’Günah Villası’ satışa çıkarıldı

    Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü lideri Adnan Oktar'ın İstanbul Çengelköy'de bulunan 'Dragos' adı verilen ana karargahının geçtiğimiz yıllarda 190 milyon liraya satışa çıkarılmasının ardından yine Çengelköy Hür sokakta bulunan boğaza nazır villası da 3 milyon dolara satışa konuldu.



    Oktar'ın suç örgütüne ait A9 kanalının stüdyolarının da bulunduğu villa, örgüte yapılan operasyondan sonra boşaltılmıştı.

    Oktar'ın kiracı olduğu ve 'Stüdyo' kodu verilen villanın kamuoyuna yansımayan yeni fotoğrafları da ortaya çıktı.

        YATAK ODASI ORTAYA ÇIKTI
        Bu fotoğraflar arasında Oktar'ın yatak odasına ait görüntüler de mevcut. Oktar ve örgüt üyelerinin işlediği cinsel saldırı suçlarının çoğunluğunu Çengelköy Hür sokakta bulunan villada işlediği iddia ediliyor.

        BİNLERCE MERMİ ELE GEÇİRİLMİŞTİ
        Villanın dış kapıları kurşun geçirmez kalınlıkta demirle kaplıydı. Özel güvenlik kulübeleri ve dış kapısında herkesin x-ray cihazıyla geçirilerek sokulduğu bir mekandı.

        24 saat boyunca örgütün silahlı üyeleri tarafından korunan eve yapılan baskında binlerce mermi, silah, tüfek, çelik yelek ve telsizler ele geçirilmişti.

            9 BİN 803 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ALDI
            İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 Ocak 2021'de "silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "cinsel suçlar", "FETÖ'ye yardım", "siyasal veya askeri casusluk" gibi birçok suçtan Adnan Oktar'a 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezası vermişte.

            Ancak İstinaf Mahkemesi 15 Mart 2022'de bu kararı bozarak Oktar''ın aralarında bulunduğu 16 örgüt yöneticisi dışındaki 68 sanığı tahliye etti.

            Serbest bırakılan 68 sanıktan 61'i hakkında 28 Mart'ta yeniden tutuklama kararı verildi.
                Yeni neslin üniversitesi
                Haberler Güncel Adnan Oktar’ın lüks villasının yeni görüntüleri ortaya çıktı! 'Günah Villası' satışa çıkarıldı
                    SON DAKİKA