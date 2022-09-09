Boğaziçili kedicik kabus gibi geçen 30 yılı anlattı: Tehdit, şantaj, cinsel istismar...

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik hükmün istinaf tarafından bozulmasının ardından 72'si tutuklu 215 sanığın yeniden yargılandığı davada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık Müge Öğütçü, 30 yılını geçirdiği örgütte yaşadıklarını anlattı. 1989'daki ÖSYM sınavında birinci olan ve Boğaziçi Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü'nü bitiren Müge Ö.'nün itirafları adeta kan dondurdu.
DİNİ İNANÇLARI SÖMÜRÜLÜYOR
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi'nin karşısındaki salonda görülen duruşmanın dördüncü gününde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanıklardan Müge Öğütçü'nün beyanı alındı.
Sanık Müge Öğütçü, örgüte ilk giren kişilerden olduğunu ve "bacı" grubunda yer aldığını anlattı.
Örgüte ilk girenlerin hepsinin ailesinin doktor, avukat gibi meslek sahipleri olduğunu ifade eden sanık Müge Öğütçü, bu insanların dini inançlarının sömürüldüğünü, genç yaşta manipüle edildiğini dile getirdi.
HİÇBİR ÖZELLİĞİ OLMAYAN İNSANDIR
Müge Öğütçü, dava kapsamında 17 ay hapis yattıktan sonra cezaevinden çıktığını anlatarak, 30 yıl içinde yaşadığı örgütün kendisi gibi salonda bulunan insanların da tüm algılarını manipüle ettiğini söyledi.
Adnan Oktar'ın insanların algılarıyla oynayan, onları robot haline getiren biri olduğunu ifade eden sanık Müge Öğütçü, şöyle konuştu:
Bir dakika bile çalışıp helal para kazanmamıştır. Ben 30 sene önce girdim. Hepimiz çok tahsilli insanlarız. Hepimizin bu özelliklerini aldı. Araştırın, Ankara'da varoş bir yerden çıkmadı. Hiçbir özelliği olmayan, narsist bir insandır. Bu, bizim becerimizi kullandı.