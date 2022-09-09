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    • Güncel
    • 09.09.2022 16:15
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    • 09.09.2022 16:46
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    Boğaziçili kedicik kabus gibi geçen 30 yılı anlattı: Tehdit, şantaj, cinsel istismar...

    Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen davada verilen kararların istinafta bozulmasının ardından duruşmalar yeniden başladı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık Müge Öğütçü, 30 yılını geçirdiği örgütte yaşadıklarını tek tek anlattı. Sanık içinde istismar, şantaj ve saldırının olduğu kabus dolu günleri anlatarak bu örgütün iç yüzünü ifşa etti. Sanık Müge Öğütçü, daha önceki ifadelerinde suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın tecavüzünü uğradığını söylemişti.

    Boğaziçili kedicik kabus gibi geçen 30 yılı anlattı

    Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik hükmün istinaf tarafından bozulmasının ardından 72'si tutuklu 215 sanığın yeniden yargılandığı davada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık Müge Öğütçü, 30 yılını geçirdiği örgütte yaşadıklarını anlattı. 1989'daki ÖSYM sınavında birinci olan ve Boğaziçi Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü'nü bitiren Müge Ö.'nün itirafları adeta kan dondurdu.

    DİNİ İNANÇLARI SÖMÜRÜLÜYOR
    İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi'nin karşısındaki salonda görülen duruşmanın dördüncü gününde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanıklardan Müge Öğütçü'nün beyanı alındı.

    Sanık Müge Öğütçü, örgüte ilk giren kişilerden olduğunu ve "bacı" grubunda yer aldığını anlattı.

    Örgüte ilk girenlerin hepsinin ailesinin doktor, avukat gibi meslek sahipleri olduğunu ifade eden sanık Müge Öğütçü, bu insanların dini inançlarının sömürüldüğünü, genç yaşta manipüle edildiğini dile getirdi.

    HİÇBİR ÖZELLİĞİ OLMAYAN İNSANDIR
    Müge Öğütçü, dava kapsamında 17 ay hapis yattıktan sonra cezaevinden çıktığını anlatarak, 30 yıl içinde yaşadığı örgütün kendisi gibi salonda bulunan insanların da tüm algılarını manipüle ettiğini söyledi.

    Adnan Oktar'ın insanların algılarıyla oynayan, onları robot haline getiren biri olduğunu ifade eden sanık Müge Öğütçü, şöyle konuştu:
    Bir dakika bile çalışıp helal para kazanmamıştır. Ben 30 sene önce girdim. Hepimiz çok tahsilli insanlarız. Hepimizin bu özelliklerini aldı. Araştırın, Ankara'da varoş bir yerden çıkmadı. Hiçbir özelliği olmayan, narsist bir insandır. Bu, bizim becerimizi kullandı.

        LÜKS HAYATI BİZİ SÖMÜREREK YAŞADI
        Erkekleri işlere yolladı, kimini Çin'e, kimini Amerika'ya yolladı, paralarını aldı. Onlarca sene bu lüks hayatı bizi sömürerek yaşadı.

        Güzellikleri, zaaflarını kullandı. Bize Kur'an ile yaklaştı. Yavaş yavaş emir felsefesini bize enjekte etti. Şu an kendi kişiliğimi yeni kazandım. Arkada dinleyen insanlar, kendilerine ne dikte ediliyorsa onu yapıyorlar. Yüzde 51 Adnan Oktar suçluysa yüzde 49 yöneticileri suçlu.

        BEN ARTIK HAYATIMI BİTİRDİM
        Örgütün sisteminin cezaevinde de devam ettiğini anlatan Müge Öğütçü, Adnan Oktar'ın avukatlarıyla görüşerek dışarıya mesajlar yolladığını öne sürdü.

        Sanık Müge Öğütçü, "Kadın avukat, bana 'Sevgilim seni çok seviyorum.' diye niye mesaj yollasın? Özellikle erkeklerin nasıl bir hayat yaşadığını öğrenince kan beynime sıçradı. Vicdanları körelmiş insanlar. Ben artık hayatımı bitirdim. 52 yaşındayım. Müşteki kızlar var. Ellerini taşlarının altına soktular, onları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

            30 YIL BOYUNCA DAYAK YEDİM
            Adnan Oktar'dan "Münafık paylaşımı yapın!" emrinin geldiğini kaydeden sanık Müge Öğütçü, kendisinin de bu paylaşımı yaptığını anlattı.

            Sanık Müge Öğütçü, Adnan Oktar'ın şu anki amacının kendisine hayranlığını dile getiren insanları bir arada tutmak olduğunu belirterek, "30 yıl boyunca dayak yedim. Burada oturduğu gibi oturuyordu. 'Gel buraya' diyordu, dövüyordu. Baskıdan, sindirilmeden ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. İstediklerini yapsınlar, benim bir Allah'a verecek canım var." şeklinde konuştu.

            YALAN SÖYLEMEK NEFES ALMAK GİBİ
            Sanık Müge Öğütçü, "Bu insanlar, Adnan Oktar gibi bir insanı neden sevsinler? 70 yaşında bir adam. Dizlerine kadar fıtık var. Onun tek derdi benim fıtığım görüldü mü?" ifadelerini kullandı.

            Müge Öğütçü, "Örgütün içinde yalan söylemek nefes almak gibi bir şeydir." dedi.

            ORASI DEHŞET EVİYDİ
            Sanık Müge Öğütçü, sözlerini şöyle sürdürdü:
            Ben süpermarketleri reklamlarda görüyordum. 4 duvar arasında çeviri yapıyordum. Benim İstanbul'u bilmem. Televizyon dizilerini dron ile çekiyorlar ya onlardan görüyordum. Ben Paris-Londra metrolarını avucumun içi gibi bilirdim. İstanbul metrosuna 2 sene önce binebildim ancak.

                İlk yıllar ne zaman dışarı çıkacağın belli değildi. Orası dehşet eviydi, yıkılan evde kaç insan eziyet gördü, kaşları kazıtıldı, saçları kesildi. Ailemizden çevremizden, arkadaşlarımızdan izole ettiler.

                4 AY SONRA MEHDİ GELECEK
                Sanık Müge Öğütçü, şu an verdiği bilgilerin bir kazanç olduğunu belirterek, "Bundan sonra böyle örgütler kurulmasın, insanların evlatları heba olmasın. Ben intihar etmeyi çok düşündüm. Hem sevmiyorsunuz hem de kalmak zorundasınız çünkü mehdi inancı var. Oradan giderseniz cehenneme gidersiniz, buna inanıyorsunuz. Bu insanın şöyle bir manipüle yöntemi var: Haber yolluyordu, '3 ay var, çıkacağız, 4 ay sonra mehdi gelecek.' şeklinde." diye konuştu.

                İNSAN FITRATINA AYKIRI BİR İNSAN
                Oktar'ın, ailesinin parçalanmasına ve ablasının ölümüne neden olduğunu, bu nedenle ceza almasını istediğini söyleyen Müge Öğütçü, "Sevilecek insan değil, bu tipe bakın, şu saçlara bakın. İnsan fıtratına aykırı bir insan." şeklinde konuştu.

                12-13 SEZON DİZİ OLUR
                Adnan Oktar'ın örgüt yöneticisi konumunda olan Didem Ürer ve Alev Babuna'yı hiç aşağılamadığını anlatan sanık Müge Öğütçü, bu kişilerin haricinde herkesi eziyet ederek aşağıladığını dile getirdi.

                Sanık Müge Öğütçü, "Adnan Oktar'ın attığı dayakları 'nefis telkini' olarak algıladım ve bu duruma 'Normal değil' diyemedim. Kamera çekseydi Netflix'e 12-13 sezon dizi olur." dedi.

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                Haberler Güncel Boğaziçili kedicik kabus gibi geçen 30 yılı anlattı: Tehdit, şantaj, cinsel istismar...
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