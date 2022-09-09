Boğaziçili kedicik kabus gibi geçen 30 yılı anlattı: Tehdit, şantaj, cinsel istismar...

Güzellikleri, zaaflarını kullandı. Bize Kur'an ile yaklaştı. Yavaş yavaş emir felsefesini bize enjekte etti. Şu an kendi kişiliğimi yeni kazandım. Arkada dinleyen insanlar, kendilerine ne dikte ediliyorsa onu yapıyorlar. Yüzde 51 Adnan Oktar suçluysa yüzde 49 yöneticileri suçlu.

BEN ARTIK HAYATIMI BİTİRDİM

Örgütün sisteminin cezaevinde de devam ettiğini anlatan Müge Öğütçü, Adnan Oktar'ın avukatlarıyla görüşerek dışarıya mesajlar yolladığını öne sürdü.