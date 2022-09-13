2022 e-devlet KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama - KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı

2022 KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden sorgulanıyor. Konuyla ilgili araştırmalar oldukça hızlandı. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 e-devlet KYK yurt başvuruları nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler...
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
KYK yurt başvurularının açıklanmasına ilişkin geri sayım devam ederken Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan konuya ilişkin beklenen açıklama geldi. Bakanlık, yurt başvurularının sonuçlandığını ve sonuçların belli olduğunu duyurdu.
KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA
KYK yurtları için başvuruda bulunan öğrenciler, başvuru sonuçlarını e-devlet üzerinden öğrenebilecekler. KYK yurt sonuçlarının belli olmasıyla sorgulama ekranındaki bilgileri eksiksiz dolduran vatandaşlarımız, başvuru sonuçları sorgulaması yapabilecekler.