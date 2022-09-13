2022 e-devlet KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama - KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı

2022 KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden sorgulanıyor. Konuyla ilgili araştırmalar oldukça hızlandı. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 e-devlet KYK yurt başvuruları nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler...