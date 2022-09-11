Avcılar'daki metrobüs kazası, trafiği felç etti! İstanbullu evine gidemedi! İBB başkanı İmamoğlu'na tepki gecikmedi

Mega kentte cuma akşamı adeta kaos vardı! İstanbul'da toplu ulaşımın can damarı metrobüs hattında korkunç bir kaza yaşandı. Saat 18.30 sıralarında hattın Avcılar Şükrübey durağında 2 metrobüs, kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen 2 metrobüs de duramadı! 4 metrobüsün karıştığı ve 99 kişinin yaralandığı kazanın ardından bölgede büyük bir karmaşa yaşandı! Kazazedeler, hemen hastaneye kaldırıldı. Korkunç olayın ardından hem araç hem de metrobüs trafiği aksadı. Vatandaşlar evine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Gözler ise İstanbulluyu her fırsatta yalnız bırakan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aradı! 'Acaba yine tatilde mi?' soruları gündeme gelirken İmamoğlu, kazadan ancak 6 saat sonra ortaya çıktı.

İstanbul'da 2 metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Toplam 4 aracın karıştığı korkunç kazada, 99 kişi yaralandı. 16 milyon kabusu yaşarken İBB Başkanı konserde ortaya çıktı! 6 saat sonra da hastaneye uğradı! Rahat tavırlarına tepki yağdı 2012'den beri metrobüs hattında çalışan şoför Muhsin Kibar, direksiyonda fenalaştı. Kaza yaptı.