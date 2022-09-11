Avcılar'daki metrobüs kazası, trafiği felç etti! İstanbullu evine gidemedi! İBB başkanı İmamoğlu'na tepki gecikmedi

Mega kentte cuma akşamı adeta kaos vardı! İstanbul'da toplu ulaşımın can damarı metrobüs hattında korkunç bir kaza yaşandı. Saat 18.30 sıralarında hattın Avcılar Şükrübey durağında 2 metrobüs, kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen 2 metrobüs de duramadı! 4 metrobüsün karıştığı ve 99 kişinin yaralandığı kazanın ardından bölgede büyük bir karmaşa yaşandı! Kazazedeler, hemen hastaneye kaldırıldı. Korkunç olayın ardından hem araç hem de metrobüs trafiği aksadı. Vatandaşlar evine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Gözler ise İstanbulluyu her fırsatta yalnız bırakan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aradı! 'Acaba yine tatilde mi?' soruları gündeme gelirken İmamoğlu, kazadan ancak 6 saat sonra ortaya çıktı.
İstanbul'da 2 metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Toplam 4 aracın karıştığı korkunç kazada, 99 kişi yaralandı. 16 milyon kabusu yaşarken İBB Başkanı konserde ortaya çıktı! 6 saat sonra da hastaneye uğradı! Rahat tavırlarına tepki yağdı 2012'den beri metrobüs hattında çalışan şoför Muhsin Kibar, direksiyonda fenalaştı. Kaza yaptı.
İŞTE 'O' AN
Metrobüs kazasıyla ilgili yeni görüntüler de ortaya çıktı. Araç içindeki kamera kayıtlarına göre 51 yaşındaki şoför Muhsin Kibar, sefer sırasında fenalaştı. Yolculara "Kötü oldum, bana ambulans çağırın" dediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen Levent T'yle çarpıştı. Kibar'ın kazanın ardından hastaneye kaldırıldığı ve şu anda yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü açıklandı. Şoförün kardeşi Fatih Kibar ise "Ağabeyim 17 yıllık şoför. Daha önce kalp veya tansiyon rahatsızlığı yoktu" ifadesini kullandı.
KANLAR İÇİNDE KALDIM...
İranlı Kamelia Kaçuii, "Bazı yolcuların yerde olduklarını gördüm. Gerçekten çok korkunçtu. Kafam ve boynum çok ağrıyor" dedi.
İranlı Nejla Sabbagh, "Korkunç bir görüntüydü gerçekten. Her yer kan içerisindeydi. Tomografi falan çektiler, şu anda kafamda bir şey yok ama diğer test sonuçlarını bekliyoruz" diyerek yaşadıklarını anlattı.