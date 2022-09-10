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    • 10.09.2022 15:50
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    Florya'da metrobüs arızası! Vatandaşlar yolda kaldı

    İstanbul'da ulaşım çilesi sürüyor... Avcılar'da dün akşam 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasının ardından bugün de Florya'da metrobüs arızası yaşandı. Arıza nedeniyle metrobüs seferleri tek yönden yapılırken, vatandaşlar yolda kaldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Florya’da metrobüs arızası!

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin iştirakleri adeta dökülüyor.

    Ulaşımda yaşanan aksaklıklara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

    Florya'da metrobüs bozuldu, vatandaşlar yolda kaldı

    AVCILAR'DAKİ KAZADAN SONRA FLORYA'DA ARIZA
    Son olarak dün Avcılar'da dün akşam 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasının ardından bugün de Florya'da metrobüs arızası yaşandı.

    Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu yönüne giden metrobüs, Florya durağında henüz bilinmeyen nedenle arızalandı.

    Arıza nedeniyle metrobüs seferleri tek yönden yapıldı.

    Metrobüste bulunan çok sayıda kişi yolda kaldı. Araçtan inen yolculardan bazıları yürümek zorunda kalırken, bazıları ise yol kenarında bekledi.

        Metrobüsteki arıza ve aksama nedeniyle durakta yoğunluk oluştu.

        AVCILAR'DA 99 KİŞİ YARALANDI
        İstanbul Avcılar'da dün akşam saatllerinde de bir metrobüs kazası yaşandı. Kaza sonrası İstanbul trafiği kilitlenirken 99 vatandaş yaralandı.

        YANDAŞA ÇEKİLEN İHALE KIYAKLARI İETT'Yİ BİTİRDİ
        İstanbullunun kanayan yarası haline gelen toplu ulaşım sisteminde her gün yanan, kaza yapan ve arızalanan otobüsler vatandaşın can ve seyahat güvenliğini tehlikeye atmaya devam ederken, İETT'de yaşanan bir skandal da geçtiğimiz haftalarda gün yüzüne çıktı.

        GARAJA ÇEKMEK İÇİN 10 MİLYON 980 BİN TL ÖDEME
        CHP'li İBB yönetiminin, bozulan araçların garajlara çekilmesi için 10 milyon 980 bin TL ödeme yaptığı belirlendi. İstanbul'da toplu taşıma sisteminde yaşanan usulsüzlüklere bir yenisi eklendi.


        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi 2019, 2020 ve 2021 yıllarında İETT tarafından yapılan otobüs alım, bakım ve onarım ihalelerini tek firma olarak CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verdi.



        3 YILDA 2 MİLYARLIK İHALE
        İETT'nin yaptığı ihalelerde, hukuka uygun olmayan gerekçeler yazılarak açık ihale yönteminin terk edilip, "pazarlık usulü" ile ihaleye çıkan yönetim, otobüslerin bakım ihalelerinde dahi otobüs firmasını 'yetersiz' bularak ihaleden çıkarttı.


            3 yılda yapılan bakım ihalelerinden toplam 2 milyar 114 milyon liralık 15 ihale, CHP milletvekilinin mali müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verildi.



            177 OTOBÜS HURDAYA ÇIKTI
            İhalelerin Karabat'ın mali müşaviri olduğu firmaya verilmesinin ardından İstanbul toplu taşıma sistemi alarm vermeye başladı. Her gün onlarca metrobüs ve otobüs aracı yanma, kaza ve yolda kalma olaylarıyla gündeme geldi.


            İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme ve Araştırma Komisyonu Raporu'nda 177 otobüsün hurdaya çıktığı, bakım ve onarımı yapılan 638 araçtan 378'inin sadece 1 ayda arıza sebebiyle garaja döndüğü tespit edildi. Sabah'ta yer alan habere göre, İBB yönetiminin ise yolda kalan, bozulan araçları yoldan çekmek için sadece 2022 yılında yaklaşık 11 milyon TL ödediği ortaya çıktı.

                2 MİLYARLIK İHALE
                CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 14 ihale aldığı ve söz konusu ihalenin yaklaşık bedelinin 2 milyar TL olduğu görülmüştü.

                KARABAT, SEÇİMDEN SONRA ŞİRKETİN MALİ MÜŞAVİRİ OLDU
                Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmeden önce Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin mali müşavirinin Sema Yay olduğu öğrenilirken, Ekrem İmamoğlu'nun, 23 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Özgür Karabat şirketin mali müşaviri olduğu bildirildi.

                Ticaret Sicil Gazetesi'nin; 25 Eylül 2020 tarihli sayısında Özgür Karabat'ın Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin mali müşaviri olduğu açıkça gözüküyor.Ticaret Sicil Gazetesi'nin; 18 Aralık 2020 tarihli sayısında Özgür Karabat'ın Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin mali müşaviri olduğu gözüküyor. Şirketin sermaye artımının Özgür Karabat'ın raporuyla tespit edildiğine dikkat çekiliyor.

                    İŞTE O 14 İHALE
                    Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Ekrem İmamoğlu döneminde 20 Eylül 2019-16 Haziran 2021 tarihleri arasında 14 ayrı ihale aldığı bildirildi.

                    Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde aldığı ihalelerin tarihleri şöyle:

                    20 Eylül 2019- 531 Adet Otokar Kent 290LF Model Otobüsün Bakımı, Arıza ve Hasar Onarımı, Servise Hazırlanması, Yol Yardımı ve Garaj İşletimi) (Pazarlık Usulü İhale)

                    23 Eylül 2019- 385 Adet Citaro Solo Otobüsün Bakımı, Arıza ve Hasar Onarımı, Servise Hazırlanması (Pazarlık Usulü İhale)

                    20 Kasım 2019- 24.258.000 Kilometre Otobüs, Bakım ve Onarımı (Açık İhale)

                    21 Kasım 2019- 23.427.00 Kilometre Otobüs Bakım Onarımı (Açık İhale)

                    27 Aralık 2019- 2.639.000 Kilometre 139 Adet Karsan 74 Adet Connectog Otobüslerin Bakım Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)

                    23 Aralık 2020-1.938.750 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)

                        23 Aralık 2020- 1.890.600 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)

                        22 Ocak 2021- 3.740.300 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)

                        22 Ocak 2021- 3.781.200 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)

                        9 Şubat 2021- Ayazağa Garajı İşlettirme (Açık İhale)

                        9 Mart 2021- 40.689.000 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarım (Açık İhale)

                        11 Mart 2021- 137.621.000 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Açık İhale)

                            11 Mart 2021- 37.191.00 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Açık İhale)

                            16 Haziran 2021- BMC Procity Model Ağır Hasarlı Aracın Onarımı (Açık İhale)

                            MERCEDES-BENZ OTOMOBİL TAMİR İÇİN YETERLİ OLMADIĞI GEREKÇESİYLE İHALEDEN ELENDİ
                            İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; otobüsü imal eden Mercedes-Benz firmasını tamir için yeterli olmadığı gerekçesiyle ihaleden elediği ifade edildi.

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                            Haberler Güncel Florya'da metrobüs arızası! Vatandaşlar yolda kaldı
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