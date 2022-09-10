Florya'da metrobüs arızası! Vatandaşlar yolda kaldı

Metrobüsteki arıza ve aksama nedeniyle durakta yoğunluk oluştu.

AVCILAR'DA 99 KİŞİ YARALANDI

İstanbul Avcılar'da dün akşam saatllerinde de bir metrobüs kazası yaşandı. Kaza sonrası İstanbul trafiği kilitlenirken 99 vatandaş yaralandı.

YANDAŞA ÇEKİLEN İHALE KIYAKLARI İETT'Yİ BİTİRDİ

İstanbullunun kanayan yarası haline gelen toplu ulaşım sisteminde her gün yanan, kaza yapan ve arızalanan otobüsler vatandaşın can ve seyahat güvenliğini tehlikeye atmaya devam ederken, İETT'de yaşanan bir skandal da geçtiğimiz haftalarda gün yüzüne çıktı.



GARAJA ÇEKMEK İÇİN 10 MİLYON 980 BİN TL ÖDEME

CHP'li İBB yönetiminin, bozulan araçların garajlara çekilmesi için 10 milyon 980 bin TL ödeme yaptığı belirlendi. İstanbul'da toplu taşıma sisteminde yaşanan usulsüzlüklere bir yenisi eklendi.