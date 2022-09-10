Florya'da metrobüs arızası! Vatandaşlar yolda kaldı

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin iştirakleri adeta dökülüyor.
Ulaşımda yaşanan aksaklıklara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.
AVCILAR'DAKİ KAZADAN SONRA FLORYA'DA ARIZA
Son olarak dün Avcılar'da dün akşam 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasının ardından bugün de Florya'da metrobüs arızası yaşandı.
Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu yönüne giden metrobüs, Florya durağında henüz bilinmeyen nedenle arızalandı.
Arıza nedeniyle metrobüs seferleri tek yönden yapıldı.
Metrobüste bulunan çok sayıda kişi yolda kaldı. Araçtan inen yolculardan bazıları yürümek zorunda kalırken, bazıları ise yol kenarında bekledi.