Metrobüs kazası sonrası kolu kırılan yolcu yaşadığı korku dolu anları anlattı! Bir yaralının hayati tehlikesi var

İstanbul Avcılar'da 4 metrobüsün çarpıştığı kazada yaralananların tedavileri hastanelerde sürüyor.
İSTANBUL'DAKİ METROBÜS KAZASI NASIL YAŞANDI? | VİDEO İZLE
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan bazı kazazedeler, yaşadıklarını anlattı. İranlı 47 yaşındaki Kamelia Kaçui, Haramidere'ye alışveriş yapmaya gittiğini ve dönüş yolunda metrobüse bindiğini, kazanın ardından ayağa kalkıp ne olduğunu anlamaya çalıştığını söyledi.
Başını koltuğa çarptığını belirten Kaçui, "Bazı yolcuların yerde olduklarını gördüm. Gerçekten çok korkunçtu. Kafam ve boynum çok ağrıyor." dedi.
Kaza sırasında metrobüste olan 23 yaşındaki İranlı Nejla Sabbagh, kendine geldiğinde herkesin kanlar içinde yattığını gördüğünü aktardı.
Sabbagh, "Korkunç bir görüntüydü gerçekten. Her yer kan içerisindeydi ve o kadar korkunç ki hiçbir şey söyleyemiyorum. O kötü anları hatırladığım an kendimi kötü hissediyorum. Kendimize geldiğimizde çığlık atarak kapıyı kırıp dışarıya çıktık. Ambulansla hastaneye geldim. Tomografi falan çektiler, şu anda kafamda bir şey yok ama diğer test sonuçlarını bekliyoruz." diye konuştu.
"SAĞLAM BİRİSİ KAPIYI KIRDI, O ŞEKİLDE ÇIKTIK"
Kaza sırasında kolu kırılan 48 yaşındaki Ahmet Azun, Topkapı'dan Avcılar'a gittiğini ve metrobüsün ters istikamette seyrettiğini gördüğünü anlattı.