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    • Güncel
    • 10.09.2022 23:05
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    • 10.09.2022 23:05
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni atanan öğretmenlerden 7 binin güvenlik soruşturmasının tamamlandığını duyurdu

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, eni atanan 16 bin 345 öğretmenden 7 bininin güvenlik soruşturmasının tamamlandığını duyurdu.

    İHA
    takvim.com.tr
    7 bin öğretmenin soruşturması tamamladı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni atanan 16 bin 345 öğretmenden 7 bininin güvenlik soruşturmasının tamamlandığını açıkladı.



    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmalarında elimizi çabuk tutuyoruz. Mahmut Özer Bakanımızla sıkı iş birliğiyle kura sonrası iletilen 16 bin 345 öğretmenimizden 7 bininin güvenlik soruşturması tamamlanıp gönderildi. Geri kalanı salı akşamı tamamlanmış olacak inşallah" İfadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni atanan öğretmenlerden 7 binin güvenlik soruşturmasının tamamlandığını duyurdu
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