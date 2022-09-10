Yunan fena yakalandı! İHA'lar tespit etti: Lastik bota bindirip Türk kara sularına ittiler

Yunanistan'ın tahrik dozu yüksek hamleler devam ediyor.
YUNAN FENA YAKALANDI
Milli Savunma Bakanlığı, Bodrum açıklarında düzensiz göçmenlerin, Yunanistan unsurlarınca lastik bota aktarılarak Türk kara sularına itildiği anların insansız hava aracı ile tespit edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
DENİZ KUVVETLERİMİZ AİT İHA İLE TESPİT ETTİ
"Bodrum açıklarında, 9 Eylül 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.
Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı"
BAŞKAN ERDOĞAN YUNANİSTAN'I UYARMIŞTI: İZMİR'İ HATIRLA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk savaş uçaklarına yaptığı tacizlerle gerilimi tırmandırmaya çalışan Yunanistan'ı geçtiğimiz hafta sert bir şekilde uyardı.