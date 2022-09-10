Kaza öncesi görüntüler ortaya çıktı! Metrobüs sürücüsünün kardeşi: "Daha önce kalp veya tansiyon rahatsızlığı yoktu"

"HASTAMIZIN BİLİNCİ AÇIK"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Kadri Bulut ise metrobüs şoförüne tüm müdahalelerinin yapıldığını belirterek "Hastamızın bilinci açık. Cerrahi branşımızın istediği görüntüler üzerine bir operasyon planı var. Şu an netleştirmeye çalışıyoruz. Hayatı riskinin olduğunu söyleyemem fakat operasyon esnasında nasıl bir durumla karışılacağımızı değerlendirip söyleyebiliriz. Hastamız daha önce sağlıklı olduğunu biliyoruz. Bayılma durumu ile ilgili değerlendirme yapıldı herhangi bir hastalığı yok. Hastanemize dün itibariyle 11 hasta başvurdu. 8'i taburcu oldu 3'ü yatarak tedavisini görüyor" diye konuştu

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