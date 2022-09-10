Kaza öncesi görüntüler ortaya çıktı! Metrobüs sürücüsünün kardeşi: "Daha önce kalp veya tansiyon rahatsızlığı yoktu"

Avcılar'da dün akşam iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 99 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin metrobüslerin sürücüleri olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili metrobüs kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
FECİ KAZADAN SANİYELER ÖNCESİ KAMERADA | VİDEO
Görüntülerde Küçükçekmece yönünden gelen metrobüsün sürücüsü Mahsun Kibar'ı "Çok kötü oldum, bana ambulans çağırın" dediği duyuluyor. Saniyeler sonrasında ise metrobüs karşı şeride geçiyor.
Kazaya karışan metrobüs sürücülerinden 51 yaşındaki Mahsun Kibar'ın Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağından yolcularını aldıktan bir süre sonra fenalaştığı belirtildi.
Kibar, kendisini iyi hissetmediği belirterek yolculardan ambulans çağırmasını istedi. O esnada direksiyonun kontrolünü kaybeden Kibar karşı şeride geçerek Levent T.'nin kullandığı araca çarptı.
Kazanın ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mahsun Kibar gece yarısında yoğun bakıma alındı. Şu anda yoğun bakımda tedavisi devam eden Kibar'ın iç kanama riski olduğu ve son durumuna göre ameliyat olabileceği öğrenildi.