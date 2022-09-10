6 benzemezin kavgası daha yeni başlıyor: Koalisyon hayali kuranların hali

6 benzemezin kurduğu masa 'HDP'ye bakanlık' sözüyle tam anlamıyla dağılmak noktasına geldi. Gürsel Tekin'in açıklamalarıyla başlayan krizde İYİ Parti cephesinin el yükseltmesi tansiyonun giderek yükselmesine neden oldu. Son olarak Barış Yarkadaş'ın yaptığı HDP'den ihale alan İYİ Parti'liler açıklaması yaşanan rezilliğin perde arkasını araladı. Sabah gazetesi yazarları Mahmut Övür ve Mevlüt Tezel, yaşanan krizinin perde arkasını köşelerine taşıdı.
DOSYA SAVAŞLARI BAŞLIYOR
Süreçte adaylığı için sıkı bir çalışma yürüten Kılıçdaroğlu'nun hayallerinin suya düştüğünü belirten Mahmut Övür yaşanan dosya savaşlarına dikkati çekerek şunları yazdı:
Şimdi bir süre dosya savaşlarını izleyeceğiz. Bütün belediyelerde, özellikle de İstanbul ve Ankara'da İyi Parti'nin kurduğu "iyi" ilişkiler tek tek ortaya dökülecek. Hatta dökülmeye başladı bile...
Barış Yarkadaş, önce "Beni söyletmesinler, konuşturmasınlar" dedi, sonra da ilk dosyayı açtı:
"Bir milletvekili, partisinin ittifak ortağı olduğu bir belediyeden ihale almamalı... İyi Parti'de Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu'na yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, 2021 yılının mart ayında sahibi olduğu Oğuz Ata Mimarlık Mühendislik firması aracılığıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyon liralık ihale alıyor."
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNECEK
Bu daha başlangıç... Bırakın İstanbul, Ankara ve Antalya belediyelerini, İzmir Belediyesi'nde bile çok etkili pozisyonlarda İyi Partililer var. Bu durumdan CHP'liler uzun zamandır rahatsızdı ama kimse sesini çıkaramıyordu. Tıpkı Tekin'in dediği gibi: "Süreç sağlıklı gitsin diye susuyoruz ama koyun değiliz."
Demek ki susmasalar ortalık savaş alanına dönecek.
'TUZAK' KURMA HESABI
6'lı masa öyle bir noktada ki, hiçbir parti tek başına iddia sahibi olamadığı için birbirlerine mahkûmlar. Ancak birlikte yol yürümeyi de beceremiyorlar ve hepsi birbirlerine "tuzak" kurma hesabında.