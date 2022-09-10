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    • 10.09.2022 09:36
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    6 benzemezin kavgası daha yeni başlıyor: Koalisyon hayali kuranların hali

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirebilmek için bir araya gelen 6 benzemezin kurduğu masa dağılmak üzere. Kılıçdaroğlu'nun adaylık baskısına karşı, Akşener'in Yavaş ve İmamoğlu'na göz kırpan çıkışları, Abdullah Gül'ün dışarıdan müdahalesi masayı sarstı. Yükselen tansiyon Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözüyle krize dönüştü. İYİ Parti'nin ipleri koparma noktasına geldiği açıklamanın ardından, Barış Yarkadaş'ın İYİ Parti'lilerin HDP'den ihale aldığını söylemesiyle durum adeta savaş dönüştü. Masanın acıklı halini ele alan Sabah gazetesi yazarları Mahmut Övür ve Mevlüt Tezel, daha adayını açıklamadan dağılma noktasına gelen koalisyonun seçildikten sonra ne hallere düşeceğini göstermesi açısından bu krizin iyi bir örnek olduğu görüşünde.

    6 benzemezin kavgası daha yeni başlıyor

    6 benzemezin kurduğu masa 'HDP'ye bakanlık' sözüyle tam anlamıyla dağılmak noktasına geldi. Gürsel Tekin'in açıklamalarıyla başlayan krizde İYİ Parti cephesinin el yükseltmesi tansiyonun giderek yükselmesine neden oldu. Son olarak Barış Yarkadaş'ın yaptığı HDP'den ihale alan İYİ Parti'liler açıklaması yaşanan rezilliğin perde arkasını araladı. Sabah gazetesi yazarları Mahmut Övür ve Mevlüt Tezel, yaşanan krizinin perde arkasını köşelerine taşıdı.

    DOSYA SAVAŞLARI BAŞLIYOR
    Süreçte adaylığı için sıkı bir çalışma yürüten Kılıçdaroğlu'nun hayallerinin suya düştüğünü belirten Mahmut Övür yaşanan dosya savaşlarına dikkati çekerek şunları yazdı:

    Şimdi bir süre dosya savaşlarını izleyeceğiz. Bütün belediyelerde, özellikle de İstanbul ve Ankara'da İyi Parti'nin kurduğu "iyi" ilişkiler tek tek ortaya dökülecek. Hatta dökülmeye başladı bile...

    Barış Yarkadaş, önce "Beni söyletmesinler, konuşturmasınlar" dedi, sonra da ilk dosyayı açtı:
    "Bir milletvekili, partisinin ittifak ortağı olduğu bir belediyeden ihale almamalı... İyi Parti'de Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu'na yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, 2021 yılının mart ayında sahibi olduğu Oğuz Ata Mimarlık Mühendislik firması aracılığıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyon liralık ihale alıyor."

    ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNECEK
    Bu daha başlangıç... Bırakın İstanbul, Ankara ve Antalya belediyelerini, İzmir Belediyesi'nde bile çok etkili pozisyonlarda İyi Partililer var. Bu durumdan CHP'liler uzun zamandır rahatsızdı ama kimse sesini çıkaramıyordu. Tıpkı Tekin'in dediği gibi: "Süreç sağlıklı gitsin diye susuyoruz ama koyun değiliz."

    Demek ki susmasalar ortalık savaş alanına dönecek.

    'TUZAK' KURMA HESABI
    6'lı masa öyle bir noktada ki, hiçbir parti tek başına iddia sahibi olamadığı için birbirlerine mahkûmlar. Ancak birlikte yol yürümeyi de beceremiyorlar ve hepsi birbirlerine "tuzak" kurma hesabında.

        KOALİSYONLARIN ÖMRÜ UZUN SÜRMÜYOR
        Bu tablo aslında şaşırtıcı değil. Eski Türkiye'den hatta birçok AB ülkesinden biliyoruz, birkaç partili koalisyonların ömrü uzun sürmüyor ve eninde sonunda kavga çıkıyor.

        Bugün 6'lı masada yaşanan kavga, masanın dağılmasına yol açmasa bile olası bir iktidarda ülkeyi yönetemeyecekleri gerçeğini çarpıcı biçimde ortaya koyması açısından ders niteliğinde. Teorik olarak ne kadar anlatsanız da bu kadar etkili olamazdı.

        Daha şimdiden birbirlerini ihale yolsuzluğu ve kadrolaşmayla suçlayanların yarın ülke yönetiminde kavga etmemeleri mümkün mü? Bu kavga birilerini üzse de olacakları gösterdiği için milyonları sevindirmiştir.

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        FONDAŞ MEDYADA ÖFKE
        Mevlüt Tezel masaya yönelik fondaş medyadan gelen tepkileri ve adaylık krizini satırlarına taşıdı:
        Yazar ve yorumcu Fatih Altaylı adaylık için ismi geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP kitlesinin bile sindiremediğini, seçimin kaybedilmesi durumunda CHP seçmeninin parti binasını yerle bir edeceğini söyledi.

        Kılıçdaroğlu, "Şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik. Onların da ne olduğunu gayet iyi biliyoruz" diye başlayan açıklamayla isim vermeden başta Fatih Altaylı olmak üzere adaylığını istemeyen gazetecilere ateş püskürdü.

        Muhalif gazeteci Şirin Payzın ise canlı yayında "Vatandaş şunu bekliyor; arkadaş 6'lı masa mısın.. Bırak saçma toplantıları ve saçma konuşmaları sen bir şeyi somut koy, bana güven ver, sen bunları geldiğinde çözecek misin? Bunlara bakıyor" dedi.

            ÖZDAĞ VE İNCE TETİKTE
            Aslında ABD ve AB'den onay almak için Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu birbiriyle yarışıyor! Ve "Yıpranmasın diye adayı açıklamıyoruz" diyorlar. Eğer altı ayda yıpranacaksa Türkiye'ye ne faydası olur o adayın?

            Belki de asıl kavga aday açıklanınca yaşanacak! CHP tabanı açıklanan adaya kazan kaldırırsa, Muharrem İnce ve Ümit Özdağ'ın dış kulvardan atakları olabilir!

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