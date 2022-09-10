6 benzemezin kavgası daha yeni başlıyor: Koalisyon hayali kuranların hali

6 benzemezin kurduğu masa 'HDP'ye bakanlık' sözüyle tam anlamıyla dağılmak noktasına geldi. Gürsel Tekin'in açıklamalarıyla başlayan krizde İYİ Parti cephesinin el yükseltmesi tansiyonun giderek yükselmesine neden oldu. Son olarak Barış Yarkadaş'ın yaptığı HDP'den ihale alan İYİ Parti'liler açıklaması yaşanan rezilliğin perde arkasını araladı. Sabah gazetesi yazarları Mahmut Övür ve Mevlüt Tezel, yaşanan krizinin perde arkasını köşelerine taşıdı.

DOSYA SAVAŞLARI BAŞLIYOR

Süreçte adaylığı için sıkı bir çalışma yürüten Kılıçdaroğlu'nun hayallerinin suya düştüğünü belirten Mahmut Övür yaşanan dosya savaşlarına dikkati çekerek şunları yazdı:

Şimdi bir süre dosya savaşlarını izleyeceğiz. Bütün belediyelerde, özellikle de İstanbul ve Ankara'da İyi Parti'nin kurduğu "iyi" ilişkiler tek tek ortaya dökülecek. Hatta dökülmeye başladı bile...

Barış Yarkadaş, önce "Beni söyletmesinler, konuşturmasınlar" dedi, sonra da ilk dosyayı açtı:

"Bir milletvekili, partisinin ittifak ortağı olduğu bir belediyeden ihale almamalı... İyi Parti'de Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu'na yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, 2021 yılının mart ayında sahibi olduğu Oğuz Ata Mimarlık Mühendislik firması aracılığıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyon liralık ihale alıyor."