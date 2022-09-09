Kırmızı bültenle aranan Sırp suç örgütü lideri İstanbul’da düzenlenen silahlı saldırı sonucu öldürüldü

Geçtiğimiz yıllarda bir dizi polisiye soruşturmalara da hedef olan suç örgütü liderinin olay yerinde hayatını kaybettiği aktarıldı.

Önceki yıllarda ortaya atılan bir iddiaya göre, Vukotiç'in, suikast sonucu öldürülen Sırbistan Başbakanı Zoran Cinciç'in katili Luka Bojoviç ile yakın ilişkisi olduğu iddia ediliyordu.