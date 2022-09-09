Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.09.2022 18:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.09.2022 18:21
    ABONE OL

    Kırmızı bültenle aranan Sırp suç örgütü lideri İstanbul’da düzenlenen silahlı saldırı sonucu öldürüldü

    İnterpol tarafından uluslararası düzeyde aranan Sırbistan’ın önde gelen organize yeraltı örgütlerinden ‘Skaljari’ çetesinin lideri Jovica Vukotiç’in İstanbul’da, sevgisili ve çocuklarının yanında uğradığı silahlı saldırıda öldüğü belirtildi.

    İstanbul’da Sırp mafya liderine suikast

    Sırbistan'ın önde gelen organize yeraltı örgütlerinden 'Skaljari' çetesinin lideri olduğu öne sürülen Jovica Vukotiç'in, Şişli'de otomobille seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdiği belirtildi.

    Sevgilisi ve çocuklarının yanında öldürülen suç örgütü liderinin, motosikletli bir saldırgan tarafından 5 el ateş edildiği, kurşunların 4'ün isabet ettiği kaydedildi.

    Geçtiğimiz yıllarda bir dizi polisiye soruşturmalara da hedef olan suç örgütü liderinin olay yerinde hayatını kaybettiği aktarıldı.

    Önceki yıllarda ortaya atılan bir iddiaya göre, Vukotiç'in, suikast sonucu öldürülen Sırbistan Başbakanı Zoran Cinciç'in katili Luka Bojoviç ile yakın ilişkisi olduğu iddia ediliyordu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kardeşlerim
    Haberler Güncel Kırmızı bültenle aranan Sırp suç örgütü lideri İstanbul’da düzenlenen silahlı saldırı sonucu öldürüldü
        SON DAKİKA