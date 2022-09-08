Meral Akşener görüşmesi öncesinde tatilde olan Ekrem İmamoğlu, Akşener’i ‘Beni aday gösterin’ töreniyle karşıladı

6'lı masada adaylık çekişmesi sürerken, CHP'nin 'HDP'ye bakanlık' ve İYİ Parti'nin Mansur Yavaş çıkışı masanın dengesini bozdu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına CHP'li kesimden ve İYİ Parti'den veto gelirken, İYİ Parti'nin Mansur Yavaş çıkışına ise masanın gölge ortağı HDP'den veto geldi.

Daha önce Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına sıcak bakan Meral Akşener'in Mansur Yavaş çıkışı sonrasında Ekrem İmamoğlu'na yaptığı ziyaret ise dikkat çekti

İmamoğlu'nun, Akşener ziyareti öncesinde Altınoluk'ta tatilde olduğu ortaya çıktı.

CHP'Lİ BAŞKANLARI OTELE ÇAĞIRDI

Ekrem İmamoğlu tatilini geçirdiği bölgedeki bir otele Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveviler, Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Ayvacık Belediye başkanı Mesut Bayram ve Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam'ı çağırdı.

İMAMOĞLU AİLESİNDEN SAHİLE SIFIR VİLLALAR

CHP'li Belediye Başkanları 'İmamoğlu ile toplantı yaptık' fotoğrafları paylaşırken, perde arkasında arazi değerlendirilmesi yapıldığı öğrenildi. İmamoğlu başkanlarla toplantı yaparken, İmamoğlu'nun babasının da yeni aldıkları arazinin noterde işlemlerini yaptığı öğrenildi. Edremit'te denize sıfır alınan araziye yine İmamoğlu ailesi tarafından villalar inşa edileceği vurgulandı.

AKŞENER'İN ZİYARETİ İÇİN TATİLDEN DÖNDÜ

İstanbul'daki sel felaketlerinde tatilde olan İmamoğlu'nun, Akşener ziyareti için İstanbul'a dönerek, Akşener'i kırmızı halı ve zabıta mangası ile karşılaması 'Beni aday gösterin' töreni olarak yorumlandı.