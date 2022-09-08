UEFA Avrupa Ligi birinci haftasında Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, rövanş peşinde. İddialı iki takımın karşılaşmaya saatler kala hazırlıkları sürerken müsabakayı canlı takip etmek isteyenlerin arama motorlarında araştırdıkları Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...
FENERBAHÇE - DINAMO KIEV EXXEN CANLI İZLE
FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı 8 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Gustavo Henrique, Szalai, Luan Peres, Rossi, Arao, Crespo, Alioski, Joao Pedro, King.
Dinamo Kiev: Bushcan, Dubinchak, Syrota, Burda, Kedziora, Kabaiev, Sharapenko, Sydorchu Tsygankov, Garmash, Buyalskiy