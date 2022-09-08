Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 4 bin kişi alınacak! Bakan Kasapoğlu açıkladı! 2022 Eylül GSB başvuru şartları ve kadro dağılımı...

300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımımıza ilişkin başvurular 10-15 Eylül 2022'de e-devlet kapısından gerçekleştirilecek. Peki, GSB personel alımı ne zaman? GSB personel alımı kadroları neler? İşte detaylar...
GSB PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Bakan Kasapoğlu "300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımımıza ilişkin başvurular 10-15 Eylül 2022'de e-devlet kapısından gerçekleştirilecek. Hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı. 15 Eylül tarihine kadar başvurularınızı e-devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
GENÇLİK SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
c) 18 yaşını tamamlamış olmak (12.08.2004 ve öncesi doğumlu olmak).