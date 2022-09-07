Gölge ortak karabasan gibi çöktü masaya! HDP'den İYİ Parti ve CHP'ye: Seçim ikinci tura kalırsa kapımızı aşındırırsınız





HDP'li Saruhan Oluç şunları söyledi;



Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili yakın tarihte yaşananlara baktığımızda, maalesef bize akıl vermeye çalışan partilerin büyük yanlışları nedeniyle Türkiye bugünkü durumunu yaşamaktadır. Onun için başka partinin aklına ihtiyacımız yok bu konuda. Elbette siyasi partilerin karşılıklı eleştiri önerileri olabilir. Ama öyle akıl vermek, 'HDP kendi adayını çıkarsın da biz rahat edelim' diyenlere şunu söyleyeyim: Seçim ikinci tura kalırsa ki, kalır bu durumda, ne yapacaklarını kara kara düşünmeye başlarlar. Çünkü ikinci turda HDP oyuna ihtiyaç duyulacağı için kapılar aşındırılmaya başlar. O yüzden diyorum ki, herkes ettiği lafın sorumluluğunu, önünü arkasını düşünsün, iyi hesap etsin. Öyle gündelik öfkelerle bu kadar ciddi seçime giderken sorumsuzca laflar etmesin. Çok açık söylüyorum. En son cumhurbaşkanı seçimindeki hırslardan dolayı ne hale geldiğimizi görüyoruz değil mi? Kendimizi rahatlatalım, akıl verelim falan… Vazgeçin bundan biz kendi aklımızla doğru yolumuzu buluruz, kendi taktiklerimizi uygularız. Yanlış çıkarsa da özeleştirimizi veririz. Siyaset yapma tarzımız bu.