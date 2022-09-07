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    • 07.09.2022 21:23
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    Gölge ortak karabasan gibi çöktü masaya! HDP'den İYİ Parti ve CHP'ye: Seçim ikinci tura kalırsa kapımızı aşındırırsınız

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada kaos havası hakim. "HDP'ye Bakanlık vaadi" CHP ve İYİ Parti arasında tartışmalara yol açarken masanın gölge ortağı HDP'den ittifak ortaklarına bomba bir salvo geldi. HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Ettiğiniz lafın sorumluluğunu, önünü arkasını düşünsün, iyi hesap etsin" diyerek CHP ve İYİ Parti'ye yüklendi. Oluç, Akşener ve Kılıçdaroğlu'na "Seçim ikinci tura kalırsa kapımızı aşındırırsınız" mesajı verdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    HDP’den İP ve CHP’ye salvo! Seçim 2. tura kalırsa...

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masanın adayı hala belli olmuş değil.

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum ittifak ortaklarınca pek de karşılık görmedi.



    İYİ Parti de 'kazanacak bir aday olmalı' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapadı. Akşener adaylık için gözüne Mansur Yavaş'ı kestirdi.

    Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, "Sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş" diyerek İYİ Parti'nin adaylık yolundaki istikametini belli etti.

    AKŞENER'İN ADAYI MANSUR YAVAŞ
    Gazeteci Hulki Cevizoğlu konuya ilişkin çok çarpıcı kulis bilgileri paylaştı.

    Cevizoğlu, "Meral Akşener, İYİ Parti il başkanlarına bugün Ankara'da yaptığı toplantıda, '6'lı masa aday göstermezse ben Mansur Yavaş'ı aday gösteririm' demiş" ifadelerini kullandı.



    YAVAŞ: ADAY OLURUM
    Mansur Yavaş'ın da konsensus olursa 'aday olurum' dediğini aktaran Hulki Cevizoğlu, "Ne çıkıyor ortaya, Mansur Yavaş ve Meral Akşener arasında bu konu konuşulmuş" dedi.




        HDP'DEN CHP VE İP'E: SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA KAPIMIZI AŞINDIRIRSINIZ
        Tüm bu gelişmelerin ışığında masanın gölge ortağı HDP'den çok çarpıcı bir çıkış geldi.

        HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Herkes ettiği lafın sorumluluğunu, önünü arkasını düşünsün, iyi hesap etsin" diyerek ittifak ortakları İYİ Parti ve CHP'ye gözdağı verdi.

        Oluç, "Seçim ikinci tura kalırsa ki, kalır bu durumda, ne yapacaklarını kara kara düşünmeye başlarlar. Çünkü ikinci turda HDP oyuna ihtiyaç duyulacağı için kapılar aşındırılmaya başlar" dedi.



        HDP'li Saruhan Oluç şunları söyledi;

        Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili yakın tarihte yaşananlara baktığımızda, maalesef bize akıl vermeye çalışan partilerin büyük yanlışları nedeniyle Türkiye bugünkü durumunu yaşamaktadır. Onun için başka partinin aklına ihtiyacımız yok bu konuda. Elbette siyasi partilerin karşılıklı eleştiri önerileri olabilir. Ama öyle akıl vermek, 'HDP kendi adayını çıkarsın da biz rahat edelim' diyenlere şunu söyleyeyim: Seçim ikinci tura kalırsa ki, kalır bu durumda, ne yapacaklarını kara kara düşünmeye başlarlar. Çünkü ikinci turda HDP oyuna ihtiyaç duyulacağı için kapılar aşındırılmaya başlar. O yüzden diyorum ki, herkes ettiği lafın sorumluluğunu, önünü arkasını düşünsün, iyi hesap etsin. Öyle gündelik öfkelerle bu kadar ciddi seçime giderken sorumsuzca laflar etmesin. Çok açık söylüyorum. En son cumhurbaşkanı seçimindeki hırslardan dolayı ne hale geldiğimizi görüyoruz değil mi? Kendimizi rahatlatalım, akıl verelim falan… Vazgeçin bundan biz kendi aklımızla doğru yolumuzu buluruz, kendi taktiklerimizi uygularız. Yanlış çıkarsa da özeleştirimizi veririz. Siyaset yapma tarzımız bu.

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        İYİ Parti’den CHP’ye dava!
        Haberler Güncel Gölge ortak karabasan gibi çöktü masaya! HDP'den İYİ Parti ve CHP'ye: Seçim ikinci tura kalırsa kapımızı aşındırırsınız
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