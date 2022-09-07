Gölge ortak karabasan gibi çöktü masaya! HDP'den İYİ Parti ve CHP'ye: Seçim ikinci tura kalırsa kapımızı aşındırırsınız

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masanın adayı hala belli olmuş değil.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum ittifak ortaklarınca pek de karşılık görmedi.
İYİ Parti de 'kazanacak bir aday olmalı' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapadı. Akşener adaylık için gözüne Mansur Yavaş'ı kestirdi.
Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, "Sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş" diyerek İYİ Parti'nin adaylık yolundaki istikametini belli etti.
AKŞENER'İN ADAYI MANSUR YAVAŞ
Gazeteci Hulki Cevizoğlu konuya ilişkin çok çarpıcı kulis bilgileri paylaştı.
Cevizoğlu, "Meral Akşener, İYİ Parti il başkanlarına bugün Ankara'da yaptığı toplantıda, '6'lı masa aday göstermezse ben Mansur Yavaş'ı aday gösteririm' demiş" ifadelerini kullandı.
YAVAŞ: ADAY OLURUM
Mansur Yavaş'ın da konsensus olursa 'aday olurum' dediğini aktaran Hulki Cevizoğlu, "Ne çıkıyor ortaya, Mansur Yavaş ve Meral Akşener arasında bu konu konuşulmuş" dedi.