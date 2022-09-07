Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Sırbistan İş Forumunda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Sırbistan İş Forumunda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Ticaret hacmimiz rekor kırarak 2 milyar dolara yaklaştı. Sırbistan'daki yatırımlarımız son 10 yılda adeta sıçrama yaparak, 1 milyon dolardan 400 milyon dolara çıktı. Sırbistan'daki firmalarımız 1300'ü aştı.

HEDEF 5 MİLYAR DOLAR

Sırbistan ile ticaret hacmi hedefimiz 5 milyar dolar. Bizler de Sırbistan'ın kalkınmasına destek vermeyi sürdüreceğiz.

İşbirliğimizi geliştirecek bir dipğer alanda müteahhitliktir. Müteahhhitlik firmalarımız önemli projelere imza atıyor. Projelerin 48'inin 2018 ve sonrasında hayata geçirildiğine dikkat çekmek istiyorunm. Sırbistan'la önümüzdeki dönemde bu alandaki işbirliğimizi de artıracağımıza inanıyoruz.

REKOR TURİST BEKLİYORUZ

Turizm sektörünün yeniden canlanması hem ekonomimize hem de halklarımız arasındaki bağları artırıyor. Bu sene Sırbistan'dan ülkemizi ziyaret edecek turist sayısının ilk kez 300 binin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Bu sayının Türkiye'den de 150 bin olmasını bekliyoruz.

KİMLİKLE SEYAHAT DÖNEMİ

Sırbistan'a artık kimlik ile seyahat edilebilecek. Kimlikle seyahat, orman yangınlarıyla mücadele, ileri teknolojiler, medya ve iletişim alanlarda toplam 7 anlaşmayı bugün imzaladık."