Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.09.2022 13:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.09.2022 13:55
    ABONE OL

    Baklavacı kardeşlerin yeniden görülen davasında karar çıktı: Cezada indirim

    Pendik'te için 7 aylık hamile kadın bulunan otomobile saldıran baklavacı kardeşler Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in yargılandığı davada karar çıktı. Sanıklardan Hasan Sel’in cezasını 10 ay düşüren mahkeme, Hüseyin Sel hakkında ise 5 yıl hapis cezası vererek cezayı değiştirmedi. İstinaf mahkemesi, 'Sanıklara verilen cezaların şahsileştirilerek hüküm kurulmaması ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması nedeninin belirsiz bırakılması' gerekçesiyle bozma kararı vermişti.

    Hamile kadına saldıran kardeşlerin cezası düştü

    Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle 5'er yıl hapis cezasına çarptırılan Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in İstinaf mahkemesinin bozma ardından yeniden yargılandığı davada karar çıktı.

    Sanıklardan Hasan Sel'in cezasını 10 ay düşüren mahkeme, Hüseyin Sel hakkında ise 5 yıl hapis cezası vererek cezayı değiştirmedi.

    Baklavacı kardeşler trafikte tartışkları sürücü ve hamile eşine dehşeti yaşattı | Video

    İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI BOZMUŞTU
    Pendik'te 2019 yılı Temmuz ayında 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü keserek aracın dikiz aynasını kırıp kaputu tekmelediği gerekçesiyle 5'er yıl hapse çarptırılan baklavacı kardeşler Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in İstinaf Mahkemesince kararın bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

    İstinaf mahkemesi, 'Sanıklara verilen cezaların şahsileştirilerek hüküm kurulmaması ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması nedeninin belirsiz bırakılması' gerekçesiyle bozma kararı vermişti.

    Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraflar katılmazken avukatları salonda hazır bulundu. İlk kararını bozan mahkeme, yeniden karar oluşturdu.

    KARDEŞLERDEN BİRİNİN CEZASINI DÜŞTÜ
    Mahkeme, sanık Hüseyin Sel hakkında, "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Bu cezayı erteleyen mahkeme, sanıklar Hasan Sel ve Hüseyin Sel'i, "hürriyeti tahdit" suçundan ise ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı.

    Bu kararla birlikte aracı kullanan Hüseyin Sel toplamda 5 yıl hapse mahkum edilirken, aracın kaputunu tekmeleyen Hasan Sel ise 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı.

        DAVANIN SEYRİ DEĞİŞTİ
        Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşler Hasan Sel ve Hüseyin Sel, 18 Haziran 2020 tarihinde "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçlarından toplamda 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

        Dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı.

        İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçunun oluşmadığı halde bu suçtan mahkumiyet verildiğini belirterek, sanıkların mağdurların şahsına bir zarar vermeden olay yerinden ayrıldıklarını kaydetti.

        Yerel mahkemenin sanıklar hakkında verdiği hapis cezasını bozan İstinaf, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Putin’den ’Tahıl Koridoru’ mesajı!
        Haberler Güncel Baklavacı kardeşlerin yeniden görülen davasında karar çıktı: Cezada indirim
            SON DAKİKA