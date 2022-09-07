Baklavacı kardeşlerin yeniden görülen davasında karar çıktı: Cezada indirim

DAVANIN SEYRİ DEĞİŞTİ

Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşler Hasan Sel ve Hüseyin Sel, 18 Haziran 2020 tarihinde "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçlarından toplamda 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçunun oluşmadığı halde bu suçtan mahkumiyet verildiğini belirterek, sanıkların mağdurların şahsına bir zarar vermeden olay yerinden ayrıldıklarını kaydetti.

Yerel mahkemenin sanıklar hakkında verdiği hapis cezasını bozan İstinaf, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.