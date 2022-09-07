Baklavacı kardeşlerin yeniden görülen davasında karar çıktı: Cezada indirim

Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle 5'er yıl hapis cezasına çarptırılan Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in İstinaf mahkemesinin bozma ardından yeniden yargılandığı davada karar çıktı.
Sanıklardan Hasan Sel'in cezasını 10 ay düşüren mahkeme, Hüseyin Sel hakkında ise 5 yıl hapis cezası vererek cezayı değiştirmedi.
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İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI BOZMUŞTU
Pendik'te 2019 yılı Temmuz ayında 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü keserek aracın dikiz aynasını kırıp kaputu tekmelediği gerekçesiyle 5'er yıl hapse çarptırılan baklavacı kardeşler Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in İstinaf Mahkemesince kararın bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.
İstinaf mahkemesi, 'Sanıklara verilen cezaların şahsileştirilerek hüküm kurulmaması ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması nedeninin belirsiz bırakılması' gerekçesiyle bozma kararı vermişti.
Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraflar katılmazken avukatları salonda hazır bulundu. İlk kararını bozan mahkeme, yeniden karar oluşturdu.
KARDEŞLERDEN BİRİNİN CEZASINI DÜŞTÜ
Mahkeme, sanık Hüseyin Sel hakkında, "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Bu cezayı erteleyen mahkeme, sanıklar Hasan Sel ve Hüseyin Sel'i, "hürriyeti tahdit" suçundan ise ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı.
Bu kararla birlikte aracı kullanan Hüseyin Sel toplamda 5 yıl hapse mahkum edilirken, aracın kaputunu tekmeleyen Hasan Sel ise 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı.