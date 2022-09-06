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Yunanistan'ın Lavrion kampında eğitim alan PKK'lı Hüsamettin Tanrıkulu'nun yakınından HDP itirafı

Yunanistan'ın Lavrion kampında eğitim alan PKK'lı Hüsamettin Tanrıkulu'nun yakınından HDP itirafı
06.09.2022 11:12 - Son Güncelleme: 06.09.2022 11:21

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Son dakika haberi! Bölücü terör örgütü PKK’nın Yunanistan’daki Lavrion Kampı’ndan terör saldırısı için geldiği ifade edilen ve İstanbul Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından Esenyurt’ta yakalanan “Delil” kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu'nun bir yakınının Mart 2022’de güvenlik güçlerine ifade verdiği ortaya çıktı. İddialara göre Hüsamettin Tanrıkulu'nun yakını o ifadede Hüsamettin Hüsamettin Tanrıkulu'nun Mart ayında bölücü terör örgütü PKK’nın Lavrion Kampı’na katıldığını ve öncesinde üç yıl boyunca HDP binalarına gidip geldiğini söyledi. O ifade “Bölücü terör örgütü PKK ile HDP’nin arasındaki bağı ortaya koyuyor” yorumlarına yol açtı.

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