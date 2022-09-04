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    • 04.09.2022 23:19
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    Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! HDPKK'nın Yunanistan'daki Lavrion Kampı'ndan eylem için Türkiye’ye gönderilen terörist paketlendi

    Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul'da yakalandı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Sevgili Kılıçdaroğlu, üzücü bir haber daha! HDPKK’nın, Lavrion Kampı'ndan Türkiye’ye, büyükşehirlere eylem için gönderilen Delil kod Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul ve Diyarbakır Emniyeti tarafından yakalandı. Sadece savunduğun HDPKK’nın değil Yunanistan’ın da ilgiye ihtiyacı var" dedi.

    Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı!

    Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda, Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, illegal yollarla Türkiye'ye giriş yapan ve PKK/KCK'nın talimatı ile büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığındaki 'Delil' kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul'da yakalandı.



    Fotoğrafta: 'Delil' kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu


    KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME: SAVUNDUĞUN HDPKK'NIN DEĞİL YUNANİSTAN'IN DA İLGİYE İHTİYACI VAR
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eylem hazırlığındayken yakalan terörist ile ilgili resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme yapan Bakan Soylu, "Sevgili Kılıçdaroğlu; Üzücü bir haber daha: HDPKK'nın, Lavrion Kampı'ndan Türkiye'ye, büyükşehirlere eylem için gönderilen Delil kod Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul ve Diyarbakır Emniyeti tarafından yakalandı. Sadece savunduğun HDPKK'nın değil Yunanistan'ın da ilgiye ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

    İşte Soylu'nun o paylaşımı;

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