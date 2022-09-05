İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK’nın sabotajcısı İstanbul’da yakalandı

Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul'da yakalandı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Sevgili Kılıçdaroğlu, üzücü bir haber daha! HDPKK’nın, Lavrion Kampı'ndan Türkiye’ye, büyükşehirlere eylem için gönderilen Delil kod Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul ve Diyarbakır Emniyeti tarafından yakalandı. Sadece savunduğun HDPKK’nın değil Yunanistan’ın da ilgiye ihtiyacı var" dedi.