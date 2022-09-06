İstanbul için çalışanlar var: İki entegre hat 6 ilçeyi bağlayacak

37,5 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında ve 31,5 kilometrelik Halkalı-İstanbul Havalimanı hattında çalışmalar tamamlandı. Birbirini entregre olan iki metro hattı 6 ilçeye hizmete verecek. Trenleri de hazır olan proje vatandaşların hizmetine girmek için gün sayıyor.

6 ilçeyi bağlayacak entegre hat milyonları İstanbul Havalimanı'na taşıyacak | Video

HIZLI, KONFORLU VE KOLAY ULAŞIM

Sinyal testlerinin ASELSAN tarafından yapılan proje bu yönüyle de bir ilk. Hat üzerinde çalışacak trenlerin kapasitesi 1094 kişiye kadar çıkabiliyor. Trenler 120 kilometreye kadar çıkarak bu seviyedeki en hızlı araçlar olarak hizmet verecek ve vatandaşları trafiğe takılmadan hızlı ve güvenli şekilde evlere ulaşabilecekler.