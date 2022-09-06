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    • 06.09.2022 10:47
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    • 06.09.2022 11:15
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    İstanbul için çalışanlar var: İki entegre hat 6 ilçeyi bağlayacak

    AK Parti döneminde başlatılan metro projelerine sahip çıkan ancak geldiği günden bu yana projelerde kayda değer ilerleme kaydedemeyen Ekrem İmamoğlu, vatandaşların ulaşım çilesi karşısında sessiz. Çalışmayan yürüyen merdivenler ve iptal edilen edilen projelere inat duruma el koyan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Havalimanı metrosu çalışmalarında son aşamaya gelmiş durumda. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu ve Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu da birbirine entegre edildi. Araçların da hazır olduğu proje 6 ilçeyi birbirine bağlayarak milyonlarca İstanbulluya hizmet verecek.

    İki entegre hat 6 ilçeyi bağlayacak

    37,5 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında ve 31,5 kilometrelik Halkalı-İstanbul Havalimanı hattında çalışmalar tamamlandı. Birbirini entregre olan iki metro hattı 6 ilçeye hizmete verecek. Trenleri de hazır olan proje vatandaşların hizmetine girmek için gün sayıyor.

    6 ilçeyi bağlayacak entegre hat milyonları İstanbul Havalimanı'na taşıyacak | Video

    HIZLI, KONFORLU VE KOLAY ULAŞIM
    Sinyal testlerinin ASELSAN tarafından yapılan proje bu yönüyle de bir ilk. Hat üzerinde çalışacak trenlerin kapasitesi 1094 kişiye kadar çıkabiliyor. Trenler 120 kilometreye kadar çıkarak bu seviyedeki en hızlı araçlar olarak hizmet verecek ve vatandaşları trafiğe takılmadan hızlı ve güvenli şekilde evlere ulaşabilecekler.

    Modern bakım ve kontrol merkeziyle her türlü detayın düşünüldüğü hat, kısa sürede devreye girerek İstanbul Havalimanı'na ulaşımı kolay ve konforlu hale getirecek.

    İMAMOĞLU REKLAM PEŞİNDE
    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise; bu süreçte AK Parti döneminde yapılan projelere çökmek ve reklamını yapmakla meşgul.

        İmamoğlu'nun, metrodaki ekranlara verilen reklamlarda kendisini "süper kahraman" olarak gösterdiği görüldü. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, İBB Başkanı'nı eleştirdi.

        BETON DÖKEREK KAPATTI
        AK Parti döneminde yapımına başlanan Sancaktepe-Yenidoğan metro hattı CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından beton dökülerek kapatılmıştı.

        İBB'nin yaptığı beton dökerek metro hattı kapatma işine vatandaşlardan ve siyasilerden tepkiler yükselince İmamoğlu, "2017'de durdurulmuş olan Yenidoğan-Emek Metro Hattı Cumhurbaşkanlığı tarafından da verimli bulunmayarak yatırım programına alınmadı ve 3 kez reddedildi. Şaftlarda çökme riskine karşı güvenlik önlemi aldık. Projede iptal yok, daha verimli şekilde yeniden ele alacağız" diyerek geri adım atmıştı.

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