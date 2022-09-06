Haberler Güncel Videoları İstanbul için çalışanlar var: İki entegre hat 6 ilçeyi bağlayacak

İstanbul için çalışanlar var: İki entegre hat 6 ilçeyi bağlayacak

İstanbul için çalışanlar var: İki entegre hat 6 ilçeyi bağlayacak
06.09.2022 11:21

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:25
Teröristin yakınından HDP...
Güncel 00:13
Serap Paköz paylaştı sosyal...
Güncel 02:54
Diyarbakır’da 4 terörist...
Güncel 00:41
63 yıl kesinleşmiş hapis...
Güncel 00:31
Fondaş medyanın yerli ve mili...
Güncel 00:42
Araç gişelere ok gibi saplandı...
Güncel 02:02
'HDP'ye bakanlık' açıklaması...
Güncel 34:47
Başkan Erdoğan'dan İstanbul İl...
Güncel 04:10
Rus enerji şirketi Gazprom...
Güncel 05:19
Ege'de Yunan'a gövde...
Güncel 05:15
Enerji krizi derinleşiyor!...
Güncel 02:54
Uyuşturucu tacirlerine...

AK Parti döneminde başlatılan metro projelerine sahip çıkan ancak geldiği günden bu yana projelerde kayda değer ilerleme kaydedemeyen Ekrem İmamoğlu, vatandaşların ulaşım çilesi karşısında sessiz. Çalışmayan yürüyen merdivenler ve iptal edilen edilen projelere inat duruma el koyan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Havalimanı metrosu çalışmalarında son aşamaya gelmiş durumda. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu ve Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu da birbirine entegre edildi. Araçların da hazır olduğu proje 6 ilçeyi birbirine bağlayarak milyonlarca İstanbulluya hizmet verecek.

Güncel Videoları
SON DAKİKA