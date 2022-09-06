İstanbul için çalışanlar var: İki entegre hat 6 ilçeyi bağlayacak

AK Parti döneminde başlatılan metro projelerine sahip çıkan ancak geldiği günden bu yana projelerde kayda değer ilerleme kaydedemeyen Ekrem İmamoğlu, vatandaşların ulaşım çilesi karşısında sessiz. Çalışmayan yürüyen merdivenler ve iptal edilen edilen projelere inat duruma el koyan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Havalimanı metrosu çalışmalarında son aşamaya gelmiş durumda. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu ve Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu da birbirine entegre edildi. Araçların da hazır olduğu proje 6 ilçeyi birbirine bağlayarak milyonlarca İstanbulluya hizmet verecek.