İngiliz'den 'Bay Kemal'e uyarı: Adaylığını açıklamak için geç kaldı

Türkiye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek amacıyla bir araya gelen 6'lı masanın aday sancısı sürüyor. En güçlü aday artık ismini çekinmeden dile getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Ancak hem masanın tüm bileşenlerinin ortak kararda buluşamaması, hem de kamuoyunun ikna olamaması Kılıçdaroğlu'nu kesin açıklama noktasında engelliyor. Masaya yatırım yapan dış güçler ise; durumdan şikayetçi. İngiliz BBC ağzındaki baklayı çıkararak 'Bay Kemal'e geç kalmaması uyarısında bulundu.
BATILI ÇEVRELERİN 6'LI MASA PANİĞİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'den duydukları rahatsızlığı her fırsatta dile getiren ve uluslararası arenada Türkiye'yi zor durumda bırakmak için ellerinden geleni yapan batılı çevreler ümit bağladıkları HDP eklentili 6'lı masa projesiyle ilgili panik yaşıyor.
İSİMSİZ CHP'Lİ YÖNETİCİNİN RAHATSIZLIĞI
Türkiye'de muhalefete açıktan destek veren, muhalefet medyasında da fon yağdıran Batılı ülkelerde Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday belirleyemeyen Kılıçdaroğlu ve ortaklarına mesaj niteliğinde telkinler gelmeye devam ediyor.
Bu kez İngiliz BBC isimsiz(!) CHP'li yöneticilerle röportaj yaptığını belirterek aday belirlenmesi konusunda geç kalındığı mesajını manşetlerine taşıdı ve söz konusu kişiler üzerinden 'Artık açıklanmalı' telkininde bulundu.