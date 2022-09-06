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    • Güncel
    • 06.09.2022 14:10
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    • 06.09.2022 14:26
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    İngiliz'den 'Bay Kemal'e uyarı: Adaylığını açıklamak için geç kaldı

    Adaylık için kurmayları aracılığıyla sürekli kamuoyunun nabzını yoklayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, henüz 6'lı masayı ikna edebilmiş değil. Ancak hem muhalefet medyasını besleyen, hem de muhalefeti dizayn eden Batılı güçler Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için bastırıyor. İngiliz BBC kanalı ismini vermek istemeyen CHP'li yöneticilerle yaptığı sözde röportajda, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamak için geç kaldığı algısını yaptı.

    Batı’dan Kılıçdaroğlu’na uyarı: Geç kaldın hadi artık

    Türkiye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek amacıyla bir araya gelen 6'lı masanın aday sancısı sürüyor. En güçlü aday artık ismini çekinmeden dile getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Ancak hem masanın tüm bileşenlerinin ortak kararda buluşamaması, hem de kamuoyunun ikna olamaması Kılıçdaroğlu'nu kesin açıklama noktasında engelliyor. Masaya yatırım yapan dış güçler ise; durumdan şikayetçi. İngiliz BBC ağzındaki baklayı çıkararak 'Bay Kemal'e geç kalmaması uyarısında bulundu.

    BATILI ÇEVRELERİN 6'LI MASA PANİĞİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'den duydukları rahatsızlığı her fırsatta dile getiren ve uluslararası arenada Türkiye'yi zor durumda bırakmak için ellerinden geleni yapan batılı çevreler ümit bağladıkları HDP eklentili 6'lı masa projesiyle ilgili panik yaşıyor.

    İSİMSİZ CHP'Lİ YÖNETİCİNİN RAHATSIZLIĞI
    Türkiye'de muhalefete açıktan destek veren, muhalefet medyasında da fon yağdıran Batılı ülkelerde Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday belirleyemeyen Kılıçdaroğlu ve ortaklarına mesaj niteliğinde telkinler gelmeye devam ediyor.

    Bu kez İngiliz BBC isimsiz(!) CHP'li yöneticilerle röportaj yaptığını belirterek aday belirlenmesi konusunda geç kalındığı mesajını manşetlerine taşıdı ve söz konusu kişiler üzerinden 'Artık açıklanmalı' telkininde bulundu.

        SÖZDE YÖNETİCİ RAHATSIZ: ARTIK ADAY NETLEŞMELİ
        İngiliz BBC Türkçe Kılıçdaroğlu'nun "Uygun görürlerse adaylığa hazırım" açıklaması üzerine bir haber hazırlayarak CHP ve ortaklarına 'ne yapacaksanız acele edin' mesajı verdi.

        CHP'de aday belirlenmesi konusundaki gecikmeden rahatsızlık olduğunu belirten haberde ismi verilmeyen CHP'li isimlerle yapılan mülakatlara yer verilerek Kılıçdaroğlu'na zamanın daraldığı hatırlatıldı.

        BBC haberinde şu ifadeler yer aldı;
        CHP'li bir parti yöneticisi, yeni seçim yasasının yürürlüğe gireceği Nisan ayından itibaren her an seçim olabileceğine işaret ederek artık adayın netleşmesi gerektiğini vurguluyor:

        EKİM Mİ OLUR, KASIM MI OLUR AÇIKLANMALI
        "Aslında Genel Başkan, uzun süredir adaylık konusunda hazır olduğunu söylüyor. (...) Ancak artık Ekim mi olur, Kasım mı olur, aday kim olacak açıklanmalı. Seçim sürecine giriliyor ve bu konuda artık daha geç kalınmamalı."

            ORTAKLARINA ARASINI YAPMA ÇABASI
            Yine ismi verilmeden görüşme yapıldığı aktarılan diğer bir yönetici ise DEVA Partili bir isim oldu. Burada da masa ortaklarının ağzından 'Masaya getirir liderlere konuyu açarsa yüz yüze görüşülebilir" mesajı yer aldı.

            ARKA KAPI DİPLOMASİSİNE HAYIR
            "Kemal Bey adaylığını bir şekilde masaya getireceğini ilan etmiş oldu. Kemal Bey bu niyetini ya doğrudan kendisi ya da partinin arka kapı diplomasisi olarak tanımlanmış unsurları üzerinden yapmazlarsa, partiler bunu kendi kendilerine tartışmazlar. CHP bu konuyu partiler arası diyalog zeminine taşımış değil. Biz de parti olarak olarak hiçbir ortamda bunu konuşmuş değiliz"

            Aynı mesaj İYİ Parti üzerinden de verilirken masada konunun hem usul hem de aday ismi olarak gündeme gelmesi gerektiği vurgusu "Önce usul sonra aday" sözleriyle aktarıldı.

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