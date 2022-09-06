İngiliz'den 'Bay Kemal'e uyarı: Adaylığını açıklamak için geç kaldı

Türkiye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek amacıyla bir araya gelen 6'lı masanın aday sancısı sürüyor. En güçlü aday artık ismini çekinmeden dile getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Ancak hem masanın tüm bileşenlerinin ortak kararda buluşamaması, hem de kamuoyunun ikna olamaması Kılıçdaroğlu'nu kesin açıklama noktasında engelliyor. Masaya yatırım yapan dış güçler ise; durumdan şikayetçi. İngiliz BBC ağzındaki baklayı çıkararak 'Bay Kemal'e geç kalmaması uyarısında bulundu.

BATILI ÇEVRELERİN 6'LI MASA PANİĞİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'den duydukları rahatsızlığı her fırsatta dile getiren ve uluslararası arenada Türkiye'yi zor durumda bırakmak için ellerinden geleni yapan batılı çevreler ümit bağladıkları HDP eklentili 6'lı masa projesiyle ilgili panik yaşıyor.