CHP'li Çankaya Belediyesi'nde mimar olarak çalışan Tezcan Karakuş Candan son 7 yıl 5 ay içinde sadece 60 kez işe gitti!

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Çankaya Belediyesi'nde bankamatik olarak çalıştığının belgelenmesine yönelik açıklamada bulundu. Candan, özel ve çalışma hayatının gizliliğinin ihlal edildiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
BÜYÜK SKANDAL: 7 YIL 5 AY İÇİNDE SADECE 60 KEZ İŞE GİTTİ
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, Tezcan Karakuş Candan hakkındaki ön inceleme raporunu tamamladı. Çankaya Belediyesi'nde mesaisine gitmeyerek üst amirlerini yanıltan ve haksız kazanç elde eden Tezcan Karakuş Candan hakkında soruşturma izni verilmesine karar verilmişti.
Müfettişlerin hazırladığı rapora göre, Candan'ın 6 Mayıs 2014-4 Ekim 2021 arasındaki son 7 yıl 5 ay içinde sadece 60 kez işe gittiği ifade edildi. Candan'ın, göreve başladığı 11 Ağustos 1993'ten bugüne kadar bin 567 gün izin ve rapor izni kullandığı, bu sürelerinin toplamının yaklaşık 4,5 yıla karşılık geldiğine dikkat çekildi.
PİŞKİN SAVUNMA: "ÖZEL HAYATIN VE ÇALIŞMA HAYATININ GİZLİLİĞİ İHLAL EDİLDİ"
Çankaya Belediyesi'nde mimar olarak çalışan Tezcan Karakuş Candan, internet üzerinden yayın yapan bir televizyon kanalına açıklamada bulundu. Sabah'ın haberine göre Candan; "Özel hayatın ve çalışma hayatının gizliliğinin hedef gösterilecek düzeyde kamuoyuna sızdırılması hakkında suç duyurusunda bulunacağım" dedi.