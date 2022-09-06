Son dakika: PKK'ya Eren darbesi! 82 terörist öldürüldü 720 mağara, 144 EYP imha edildi

TENDÜREK DAĞI TERÖRDEN TAMAMEN TEMİZLENDİ

Tendürek Dağı'nın teröristlerden tamamen temizlenmesinin ardından yapılan aramalar sonucu 1'i ana kamp alanı olmak üzere, 4 sığınak ve mağarada 9 mayın ve EYP, 26 uzun namlulu silah, 21 el bombası, 3 bin 231 mühimmat, 20 kilogram patlayıcı madde, 126 fünye, 74 tüp, 3 telsiz ve 632 kilogram gıda maddesi ele geçti.