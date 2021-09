Yalan makinesi bankamatik memuru Tezcan Karakuş Candan'a soruşturma talebi

İşte Candan'ın kitabında yer alan iftira ve yalanlar;

"AKP, Gezi direnişinden ağır bir yenilgi ve büyük bir sendromla çıktı. Öfkesi dağları aştı, kentlere taştı." ( S. 16)

"Siyasal İslam ideolojisinin Cumhuriyet'le hesaplaşmasının en belirgin mekanı ise Cumhuriyet'in başkenti Ankara oldu." (S. 16)

"Bir ülkenin yönetiminin nasıl şekillendiğini binalarla anlamlandıran bu aks üzerinde bir tek ibadethanenin bulunmayışı, Cumhuriyet'in yönetim anlayışındaki laiklik ilkesinin planlama sürecindeki izdüşümüdür." ( S. 18)

"İşte bu nedenledir ki siyasal İslam, Cumhuriyet'le hesaplaşmanın mekanı olarak başkent Ankara'yı ve Atatürk Orman Çiftliği'ni seçmiştir." (S. 18)

"Bugün Ankara 20 yılı aşkındır maruz kaldığı yerel yönetim anlayışıyla birlikte, 13 yıllık AKP hükümetiyle de sistematik bir saldırı altında yaşıyor." (S. 18)

"Neoliberalizmin rant hırsıyla siyasal İslam'ın Cumhuriyet'e yönelik öfkesi Ankara'yı iki yandan kıskaca alıyor." (S. 19)

"Gençlik Parkı'nın hemen karşısında, Ankara'nın ilk planlarında opera yapılması için ayrılan alanda, 2014'te devasa bir cami inşaatı başladı. Bu cami AKP hükümeti döneminde dinin siyasete nasıl alet edildiğinin mekânsal ve simgesel göstergesiydi. Cumhuriyet'in yönetim yapılarının ağırlık kazandığı bu aks üzerinde yapılan cami laiklik ilkesinin aşındırıldığının mekânsal yansımasıdır. Cumhuriyet'in kentsel aksı değişiyor, değerler aşındırılıyordu. Atatürk Bulvarı üzerinde yapılması planlanan camiler, laiklik ilkesinin ortadan kaldırılması isteğinin mekânsal habercileri olarak okunmalıdır." (S. 20)

"Atatürk Orman Çiftliği'nde yaşanan talan ve bağrına saplanan Kaçak Saray, ne olduğu belli olmayan "Ankara kapıları", Osmanlı-Selçuklu mimarisine öykünmeyle yapılan okullar ve diğer binalar, her ikiyüz metrede yapılan camilerle AKP hükümeti, kendi siyasal bakış açısını fiziksel çevreye müdahale ederek yansıtıyor." (S. 21)

"Kaçak Saray'a yer olarak Cumhuriyet'in simge mekanı olan AOÇ'nin seçilmesi, yaşamımızda ve belleklerimizde yer alan bu mekanın kurucu fikrine karşı yapılmış meydan okumadan başka bir şey değildir." (S. 21)

"Darbe dönemlerinin vazgeçilmez uygulaması Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), AKP hükümetinin parlamenter sistemi işlevsizleştirerek, baskıcı ve tek elden yönetme arzusunun aracı haline getirildi." ( S. 23)

"2023'te, yani Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında totaliter rejimlerini gerçekleştirme hayaliyle AKP hükümeti ekonomik, siyasal ve sosyal alanlarda tekelleşme sürecini hayata geçirmeye başladı."( S. 24)

"Hedef belliydi: Neoliberal politikaların uygulanması, içerde ve dışarıda siyasi islamın yaygınlaştırılması, Ortadoğu'nun yeniden çizilecek sınırlarında kendilerine verilen görevlerin harfiyen uygulanması."(S. 24)

"2023'te kurulması hedeflenen totaliter rejimin inşası, gündelik yaşantımıza sızarak virüs gibi yayılacak, yaşamlarımızı ele geçirmeye çalışacaktı."( S. 24)

Etnik mezhepçi, cinsiyetçi, şiddeti körükleyen söylemlerle insanlığın harcı çürüyor, değerlerimiz, değer verdiklerimiz, geçmişimiz ve belleğimiz, kardeşliğimiz yok ediliyor."( S. 27)

"Atatürk Orman Çiftliği'nin kamusallığına karşı, Kaçak Saray için dile getirilen "milletin sarayı " ifadesi tam da böyle göstermelik, iğdiş edilmiş kamusal alan örneğini ifade ediyor."( S. 28)

"Bir kültürler coğrafyası olan Anadolu'da ibadethanenin sadece camiye indirgenmesiyle dinsel inanışların mekânsal tekleştirmesi yaratılırken, her 250 küçük dini tesis cami, her 400 metrede orta büyüklükte dini tesis cami ve hareketli nüfusa göre her 150 metrede mescit yapılmasının öngörüldüğü yönetmeliklerle kentin dokusuna müdahale edilmekte, Sünni İslam baskısı fiziksel mekanda kendisini göstermektedir."( S. 28)

"Dinsel mekanlar siyasete alet edilerek ideolojik mekanlara dönüştürülüyor, "kültürel" işlevler yüklenerek, göstermelik kamusal alanlar yaratılıyor."( S. 29)

"Camilerin altına yapılan alışveriş merkezleri ve ticari işletmelerle birlikte neoliberalizm tarafından kıskaca alınmış bir ibadet anlayışının kentsel mekana yansımasını görüyoruz."( S. 29)

"Nerede bir kentsel talan gerçekleştirilecekse, toplumun dini duygularını öne çıkartan büyük bir caminin o alanda yapılmasının nedeni budur."( S. 29)

"Böylece camiler neoliberal kuşatmanın ve rejim değişikliğinin öncelikli mekânsal özneleri haline gelmiştir."(S. 29)

"Ve bu nedenle Kaçak Saray sadece bir bina değil! AKP hükümetinin uygulamalarının, hukuksuzluğunun, Cumhuriyet'in özgürlükçü değerlerine karşı öfkesinin, otoriterliğinin, lüksün şatafatın, kibrin toplumsal sözleşmenin bozulmasının simgesidir artık o "saray"."(S. 29)

"AKP hükümeti kentsel ranta ve toprağa el koyma sürecini 13 yıllık iktidarında bu plansız büyümenin sonuçları üzerinden kurguladı."(S. 30)

"Şili'de 1973'te askeri darbeyle neoliberal politikaları uygulamak için ABD destekli olarak iktidara getirilen, binlerce insanı işkence tezgahından geçiren ve katleden faşist diktatör Pinochet'nin yıllarca aldığı " halk desteğini" unutmayalım."(S. 31)

"Ama özel hastaneye gidiyoruz, TOKİ'den ev alabiliyoruz, cep telefonumuz var" söylemleri neoliberalizmin kıskacında yaşanan teslim alınma sürecinin izlerinden başka bir şey değildir."(S. 32)

"Nerede sorunlu, kontrolsüz harcama süreci varsa orada TOKİ mutlaka bu sürecin bir parçası haline gelecekti. Kaçak Saray'ın yapımını ve ihale süreçlerini TOKİ'nin üstlenmesinin ve maliyetlerin bir türlü açıklanamamasının nedeni budur."(S. 33)

"İnsanların barınma sorunlarını çözme, ev edinme hayallerinin kullanılması üzerinden yürütülen bu politikada hayallerle birlikte yeni bir teslim alma süreci kurgulandı."(S. 33)

"Okul yapılarındaki bu mimari değişimden hemen sonra, eğitim sisteminin içeriğinin değiştirilmesi, imam hatip liselerinin yaygınlaştırılması, en başarılı ve konum itibariyle en merkezi yerlerde bulunan okulların imam hatip liselerine dönüştürülmesi tesadüf değildi. Sorgulanamayan, bilimsellikten uzak, dini eğitim adı altında Sünni İslam anlayışının öğretildiği 4+4+4 eğitim sistemiyle geleceğimiz olan çocuklarımız bizden çalınmaya çalışıldı."(S.34)

Türkiye'nin dört bir yanındaki adliye saraylarının mimari üslupları tarihin hangi noktasından koptuğu belli olmayan Osmanlı-Selçuklu tarzına çevrildi. Bireyin hakkını arayacağı adliye sarayları, bu mekânsal değişimin hemen peşinden yargı sürecindeki dönüşümle de karşılaştı."(S. 35)

"Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeniden yapılandı. Yargı sürecindeki bu mekânsal değişikliklerle birlikte "hukukun üstünlüğünün" yerini "üstünlerin hukuku" aldı."(S.35)

"Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarından sonra işaret edilen kurum ve kişiler hakkında soruşturma süreçlerinin başlamasının, Kaçak Saray'la ilgili davalarda lehimize verilen kararların altına imza atan yargı mensuplarının sürgün edilmelerinin nedeni budur."(S. 36)

"Başkanlık Hizmet Binası olarak yapılan Kaçak Saray, yok etme kültürü üzerine şekillenmiştir."(S.36)

"Üretim üzerinden şekillenen ve evrensel değerleri de içerisinde barındıran Atatürk Orman Çiftliği arazisinde Kaçak Saray yapılmasıysa "yeni Türkiye" söyleminin her türlü değeri yok ederek, tüketim üzerine şekilleneceğini göstermektedir."(S. 37)

"Kaçak Saray'ın yerinin AOÇ olarak seçilmesi, AKP'nin siyasal İslamcı ve neoliberal bakışının bir sonucudur."(S.37)

"Cumhuriyet değerlerine karşı biriken öfke AOÇ' de patlamıştır."(S. 37)

"Kapıya dayanan ekonomik krizler, kan gölüne çevrilen ülke toprakları Kaçak Saray'ın içini dolduracak kaçak rejimin artık gerçekleşemeyeceğini işaret ediyor."(S.39)

"Atatürk Orman Çiftliği'nde inşa edilen Kaçak Saray'sa topluma mal olmuş bir değer, bir üretim değil, toplumsal varlıkları tüketen bir kara deliktir."(S. 40)

"Kaçak Saray tam da böyle bir ulusal bellek katliamının aracı olmuştur."(S. 41)

"Ernest Egli'nin Atatürk Orman Çiftliği'nde inşa ettiği modern yapıların bugün yok olma tehdidi, aynı zamanda Cumhuriyet'i temsil eden modernizm fikrinin yok edilmesi anlamına gelmektedir."(S. 45)

"Kaçak Saray'ın Osmanlı-Selçuklu tarzında yapılması ise AKP'nin toplumu ileriye ve çağdaşlığa değil, zamanı geri götürmeye çalıştığının önemli bir göstergesidir."(S. 45)

"Dolayısıyla bugün yapılanlar, halka ait olan kurumsal alanın gaspıdır. Cumhuriyet'in özgürlükçü, eşitlikçi, halkçı, kamusal, yenilikçi değerlerin, yok etme girişimidir. Bu yok etme girişimi her dönemde arka planda büyüyecek, AKP döneminde asrın haksızlığı ve talanı haline gelecektir."(S. 53)

"AOÇ'nin talanında siyasal olarak üç dönem öne çıkmaktadır. Demokratik Parti dönemi, 12 Eylül askeri darbesi ve AKP dönemi. Bu üç dönem hem ekonomik altyapıyla hem de baskıcı rejimlerden kaynaklı kırılma noktalarıyla paralellik taşımaktadır."(S. 55)

"AKP hükümetleri döneminde ise adalet kavramının sıkça tartışıldığı bir dönem olarak AOÇ talanı kanun çıkartarak değil, kanunsuzlukla talan edilmiştir."(S. 56)