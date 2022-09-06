MEB duyurdu! Uzman öğretmen eğitimleri uzatıldı

BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİMLERİNE KATILAN ÖĞRETMEN DAĞILIMI

19 Eylül saat 23.59'a kadar devam edecek başöğretmenlik eğitimlerine ise bugüne kadar toplam 70 bin 354 öğretmen katıldı. Toplam sayının 69 bin 868'ini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, 301'ini özel öğretim kurumları öğretmenleri, 185'ini ise MEB dışı kurumlarda görev yapan öğretmenler oluşturdu.

Başöğretmenlik eğitimlerine katılanlardan şu ana kadar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden 69 bin 868'i eğitimlere başladı, yüzde 93,44 ile 65 bin 287 öğretmen, eğitimleri tamamladı.

Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden 301'i eğitimlere başladı, yüzde 76,41 oranla 203 öğretmen, eğitimleri tamamladı. MEB dışı kurumlarda görev yapan öğretmenlerden 185'i eğitimlere başlarken, yüzde 92,43 tamamlama oranıyla 171 öğretmen, eğitim aldı.

Toplamda yüzde 93,37'lik oranla 65 bin 688 öğretmen, 19 Eylül takvimi gelmeden eğitimlerini bitirdi.