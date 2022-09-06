Son dakika: Başkan Erdoğan'da Saraybosna'da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'te İş Forumu'nda konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Farklı etnik ve dini grupların müştereken yaşamak zorunda olduğu bu coğrafyada etnik ve dini temelli ayrışmalar acıdan öte bir sonuç vermeyecektir. Çatışmaların kimseye fayda sağlamadığını dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan olaylarla görüyoruz.

Bosna-Hersek'in siyasi istikrarını desteklediğimizi açık bir şekilde vurguluyoruz.

Bu sabah Bosna-Hersekli muhataplarımızla ticaretimizin daha da geliştirilme potansiyeli bulunduğunu ele aldık."



TİCARETTE HEDEF 1 MİLYAR DOLAR

Firmalarımızın sanayi altyapı, konut, turistik tesis, enerji ve sağlık gibi sektörlerde önemli yatırımları var. Bosna-Hersek'in istihdamına katkı sağlayan firmalarımızın toplam yatırım tutarı 300 milyon dolara yaklaştı. Bu rakama geldikten sonra yaptıkları modernizasyon yatırımları dahil değildir. Bunlar da eklendiğinde toplam rakam 1 milyar dolara yaklaşıyor."



Bosna Hersek'in yanındayız, yanında olacağız.



Bizi parçalamak isteyenlere fırsat vermemeliyiz.