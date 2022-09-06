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    • 06.09.2022 21:02
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'da Saraybosna'da önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'te İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. İki ülke arasındaki ticaret hacminin %15 artışla 627 milyon dolara çıktığına dikkat çeken Erdoğan, hedefin 1 milyar dolar olduğunu vurguladı. Başkan Erdoğan Bosna Hersek'in yanındayız, yanında olacağız mesajı verdi ve "Bizi parçalamak isteyenlere fırsat vermemeliyiz" dedi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'te İş Forumu'nda konuştu.

    İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

    "Farklı etnik ve dini grupların müştereken yaşamak zorunda olduğu bu coğrafyada etnik ve dini temelli ayrışmalar acıdan öte bir sonuç vermeyecektir. Çatışmaların kimseye fayda sağlamadığını dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan olaylarla görüyoruz.

    Bosna-Hersek'in siyasi istikrarını desteklediğimizi açık bir şekilde vurguluyoruz.

    Bu sabah Bosna-Hersekli muhataplarımızla ticaretimizin daha da geliştirilme potansiyeli bulunduğunu ele aldık."

    TİCARETTE HEDEF 1 MİLYAR DOLAR
    Firmalarımızın sanayi altyapı, konut, turistik tesis, enerji ve sağlık gibi sektörlerde önemli yatırımları var. Bosna-Hersek'in istihdamına katkı sağlayan firmalarımızın toplam yatırım tutarı 300 milyon dolara yaklaştı. Bu rakama geldikten sonra yaptıkları modernizasyon yatırımları dahil değildir. Bunlar da eklendiğinde toplam rakam 1 milyar dolara yaklaşıyor."

    Bosna Hersek'in yanındayız, yanında olacağız.

    Bizi parçalamak isteyenlere fırsat vermemeliyiz.

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