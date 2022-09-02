Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta hakim karşısına çıktı!

"SİSTEMDE BAKIM ÇALIŞMASI VAR"

Faruk Fatih Özer liderliğinde kurulan ve merkezi İstanbul Kadıköy'de bulunan Thodex kripto para borsasına ait hesapları bulunan kullanıcılar hesaplarına girememiş daha sonra bloke edildiğini öğrenmişti.

"Sistemde bakım çalışması var" açıklamasıyla müşteriler oyalanırken, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 22 Nisan 2021 günü Thodex vurgununa ilişkin resen soruşturma başlatmıştı.

SORUŞTURMADAN 2 GÜN ÖNCE KAÇTI

Soruşturmadan 2 gün önce Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'a kaçtığı ortaya çıkmıştı. Özer hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı, soruşturma uluslararası boyuta uzanmıştı.

YURT DIŞI BORSASI İLE YAZIŞMA

Faruk Özer'in firarından önce dünyaca ünlü kripto para borsası Binance'e para aktardığı belirlenirken, soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yurt dışı borsası ile de yazışmalar yapmıştı.

Thodex kurucusu ve yöneticisi Özer'in de aralarında bulunduğu 10 şüphelinin farklı miktar ve farklı cinslerde kripto paralarının bu sistemde bulunduğunun tespiti üzerine paralara el koyulması talep edilmişti.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLAMIŞTI

Uluslararası kripto para borsası Binance şüphelilerin hesabına da bloke koyulmuştu. Çok yönlü yürüyen soruşturma kapsamında 82 şüpheli belirlenmiş, süreç içinde aralarında Faruk fatih Özer'in ağabeyi Güven ve kardeşi Serap Özer'in de bulunduğu 6 şüpheli tutuklanmıştı.

Ayrıca 21 şüpheli hakkında da dava açılmıştı.