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Thodex vurgununda flaş gelişme! Fatih Özer'i Türkiye'de neler bekliyor?

Binlerce kişiyi dolandırıp yurtdışına kaçan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Türkiye'ye iade edilecek. Türk yargısına hesap verecek olan Özer'in akıbetinin ne olacağı merak ediliyor. Thodex soruşturması nasıl başladı? Fatih Faruk Özer'i Türkiye'de neler bekliyor? İşte detaylar...

01.09.2022 08:59 - Son Güncelleme: 01.09.2022 08:59
Thodex vurgununda flaş gelişme! Fatih Özer’i Türkiye’de neler bekliyor?

Thodex dolandırıcısı Fatih Özer için son dakika haberleri: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 22 Nisan 2021 günü Thodex vurgununa ilişkin re'sen soruşturma başlattı.

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Thodex vurgununda flaş gelişme! Fatih Özer’i Türkiye’de neler bekliyor?

Çünkü Faruk Fatih Özer liderliğinde kurulan ve merkezi İstanbul Kadıköy'de bulunan Thodex kripto para borsasına ait hesapları bulunan kullanıcılar hesaplarına girememiş daha sonra bloke edildiğini öğrenmişti.

Thodex vurgununda flaş gelişme! Fatih Özer’i Türkiye’de neler bekliyor?

"Sistemde bakım çalışması var" açıklamasıyla müşteriler oyalanırken soruşturmadan 2 gün önce Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'a kaçtığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldı ve soruşturma uluslararası boyuta uzandı.

Thodex vurgununda flaş gelişme! Fatih Özer’i Türkiye’de neler bekliyor?

F. FATİH ÖZER SORUŞTURMASI ULUSLARARASI BOYUTA TAŞINDI

Öyle ki sadece firarı nedeniyle değil, Özer'in firarından önce dünyaca ünlü kripto para borsası Binance'e para aktardığı belirlendi. Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yurtdışı borsası ile de yazışmalar yaparak Thodex kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 10 şüphelinin farklı miktar ve farklı cinslerde kripto paralarının bu sistemde bulunduğunun tespiti üzerine paralara el koyma talep etti. Uluslararası kripto para borsası Binance şüphelilerin hesabına bloke koydu.

Thodex vurgununda flaş gelişme! Fatih Özer’i Türkiye’de neler bekliyor?

40 BİN 540 YILA KADAR HAPİS İSTEMLİ DAVA SÜRECİ

Çok yönlü yürüyen soruşturma kapsamında 82 şüpheli belirlendi. Süreç içinde aralarında Faruk fatih Özer'in ağabeyi Güven ve kardeşi Serap Özer'in de bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı. 21 şüpheli hakkında dava açıldı.

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