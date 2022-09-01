Thodex vurgununda flaş gelişme! Fatih Özer'i Türkiye'de neler bekliyor?
Binlerce kişiyi dolandırıp yurtdışına kaçan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Türkiye'ye iade edilecek. Türk yargısına hesap verecek olan Özer'in akıbetinin ne olacağı merak ediliyor. Thodex soruşturması nasıl başladı? Fatih Faruk Özer'i Türkiye'de neler bekliyor? İşte detaylar...
Çünkü Faruk Fatih Özer liderliğinde kurulan ve merkezi İstanbul Kadıköy'de bulunan Thodex kripto para borsasına ait hesapları bulunan kullanıcılar hesaplarına girememiş daha sonra bloke edildiğini öğrenmişti.
"Sistemde bakım çalışması var" açıklamasıyla müşteriler oyalanırken soruşturmadan 2 gün önce Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'a kaçtığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldı ve soruşturma uluslararası boyuta uzandı.
F. FATİH ÖZER SORUŞTURMASI ULUSLARARASI BOYUTA TAŞINDI
Öyle ki sadece firarı nedeniyle değil, Özer'in firarından önce dünyaca ünlü kripto para borsası Binance'e para aktardığı belirlendi. Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yurtdışı borsası ile de yazışmalar yaparak Thodex kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 10 şüphelinin farklı miktar ve farklı cinslerde kripto paralarının bu sistemde bulunduğunun tespiti üzerine paralara el koyma talep etti. Uluslararası kripto para borsası Binance şüphelilerin hesabına bloke koydu.
40 BİN 540 YILA KADAR HAPİS İSTEMLİ DAVA SÜRECİ
Çok yönlü yürüyen soruşturma kapsamında 82 şüpheli belirlendi. Süreç içinde aralarında Faruk fatih Özer'in ağabeyi Güven ve kardeşi Serap Özer'in de bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı. 21 şüpheli hakkında dava açıldı.