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    Thodex mağdurları paralarını nasıl kurtarabilir? Uzmanlar merak edilen soruları TAKVİM'de yanıtladı

    Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer, 356 milyon liralık vurgun yaptı. 16 ay sonra Arnavutluk’ta yakalandı.Türkiye'ye iade edilmesi için işlem başlatıldı. Mağdurları ise paralarını kurtarma telaşı sardı. Uzmanlar herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Sanık şirketi 400 bin TL ile kurmuş. Şu anki zararı ödemesi mümkün değil. Para soğuk cüzdana aktarıldıysa bulunması çok zor.

    Akıllara zarar

    Kripto para çılgınlığı, dünyayı sardı! Yatırımlar arttıkça peş peşe vurgunlar da yaşandı. Zirvede ise Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer vardı! Yerli kripto para borsasını kuran Faruk Fatih Özer, 20 Nisan 2021'de sistemi kapattı. 400 bin kişiden topladığı 356 milyon lirayla Arnavutluk'a kaçtı. 16 ay sonra Vlora'da bir pansiyonda yakalandı. Mağdurları ise kaptırdıkları parayı geri alma umudu sardı. Uzmanlar ve hukukçular, süreci TAKVİM'e anlattı.



    SERMAYESİ KADAR SORUMLU
    AVUKAT MEHMET FATİH ÖNSÖZ: Bu paraların tahsilinde şirketin sermayesi kadar sorumluluğu var. Şirket, 400 bin TL sermaye ile açılmış. Dolayısıyla 356 milyon liralık zararın ödenmesi mümkün değil. Maddi manevi davalar açılırsa kişisel serveti bu işin içine dahil edilebilir. Davalarımızı kaçtığı gün açtık. Aslında bir iflas masası kuruldu. İlk davayı açan mağdur, herkesten önce parasını geri alacak.



    HESAPTA PARA YOKSA...
    AVUKAT KEREM OLCAYTO: Şahısın elinde para varsa, hesaplarında bu para tespit edilirse tabi ki geri alınabilir. Mağdurların parayı geri alabilmesi için paranın Özer'in hesabında olduğunun tespit edilmesi lazım. Bu kişiye para verdiğine dair dekontların gösterilmesi lazım.



        TEKRAR MAĞDUR OLMAYIN
        AVUKAT FATİH EKREM EKİNCİ: Devlet önce alacaklarını alıyor. Ardından yatırımcılar kalan paralarını alabiliyor. Paralar büyük ihtimalle burada değildir. Eğer resmi bir bankada duruyorsa uluslararası iş birliği çerçevesinde para iade edilebilir. Ama bir coin cüzdanındaysa yani takip edilemeyen bir yerdeyse bu para getirilemeyecektir. Bundan sonra bir af olmadıkça çıkmasını muhtemel görmüyorum ciddi bir ceza alacaktır. Mağdurlar eğer bu paraları tahsil etmek için gene para harcaması gerekecekse masraf etmelerine gerek yok. Paralarını umut tacirlerine kaptırmasınlar.



        TESPİTİ ZOR
        BİLİŞİM UZMANI DOÇ. DR. ALİ MURAT KIRIK: Kripto para piyasasında denetim yapmak zor. Sanık soğuk cüzdana aktarmışsa, paraya ulaşmak kolay değil. Mağdurların kayıplarının da tespitı sıkıntılı. 20 Nisan 2021'de bir Bitcoin 41 bin dolarken şimdi 20 bin dolar. Dolayısıyla zarar tespitinin hangi rakamla yapılacağı belli değil.



        PARALAR MALTA'DA MI?
        Soruşturmada, MASAK ekipleri hesapları incelemedi. Özer'in 3 ayrı hesaptan 253 milyon liralık kripto para varlıklarını Malta'daki hesaplara aktardığı belirlendi.
            Tarihimiz yeniden canlandı
            Haberler Güncel Thodex mağdurları paralarını nasıl kurtarabilir? Uzmanlar merak edilen soruları TAKVİM'de yanıtladı
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