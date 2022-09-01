Thodex mağdurları paralarını nasıl kurtarabilir? Uzmanlar merak edilen soruları TAKVİM'de yanıtladı





TEKRAR MAĞDUR OLMAYIN

AVUKAT FATİH EKREM EKİNCİ: Devlet önce alacaklarını alıyor. Ardından yatırımcılar kalan paralarını alabiliyor. Paralar büyük ihtimalle burada değildir. Eğer resmi bir bankada duruyorsa uluslararası iş birliği çerçevesinde para iade edilebilir. Ama bir coin cüzdanındaysa yani takip edilemeyen bir yerdeyse bu para getirilemeyecektir. Bundan sonra bir af olmadıkça çıkmasını muhtemel görmüyorum ciddi bir ceza alacaktır. Mağdurlar eğer bu paraları tahsil etmek için gene para harcaması gerekecekse masraf etmelerine gerek yok. Paralarını umut tacirlerine kaptırmasınlar.