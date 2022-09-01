Thodex mağdurları paralarını nasıl kurtarabilir? Uzmanlar merak edilen soruları TAKVİM'de yanıtladı

Kripto para çılgınlığı, dünyayı sardı! Yatırımlar arttıkça peş peşe vurgunlar da yaşandı. Zirvede ise Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer vardı! Yerli kripto para borsasını kuran Faruk Fatih Özer, 20 Nisan 2021'de sistemi kapattı. 400 bin kişiden topladığı 356 milyon lirayla Arnavutluk'a kaçtı. 16 ay sonra Vlora'da bir pansiyonda yakalandı. Mağdurları ise kaptırdıkları parayı geri alma umudu sardı. Uzmanlar ve hukukçular, süreci TAKVİM'e anlattı.
SERMAYESİ KADAR SORUMLU
AVUKAT MEHMET FATİH ÖNSÖZ: Bu paraların tahsilinde şirketin sermayesi kadar sorumluluğu var. Şirket, 400 bin TL sermaye ile açılmış. Dolayısıyla 356 milyon liralık zararın ödenmesi mümkün değil. Maddi manevi davalar açılırsa kişisel serveti bu işin içine dahil edilebilir. Davalarımızı kaçtığı gün açtık. Aslında bir iflas masası kuruldu. İlk davayı açan mağdur, herkesten önce parasını geri alacak.
HESAPTA PARA YOKSA...
AVUKAT KEREM OLCAYTO: Şahısın elinde para varsa, hesaplarında bu para tespit edilirse tabi ki geri alınabilir. Mağdurların parayı geri alabilmesi için paranın Özer'in hesabında olduğunun tespit edilmesi lazım. Bu kişiye para verdiğine dair dekontların gösterilmesi lazım.