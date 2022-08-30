Son dakika: Thodex'in kurucusu Fatih Özer yakalandı!

Son dakika haberleri... Arnavutluk polisi, kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:
Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bledar Çuçi bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta Vlora'da yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlar ile teyit edildiğin iletti.
Emniyet Genel Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığınca Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi işlemlerine başlandı.
Ayrıntılar geliyor...
NE OLMUŞTU?
Öte yandan Kripto para borsası Thodex'e yönelik soruşturmada aralarında Faruk Fatih Özer'in de bulunduğu 21 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmıştı. Firari Faruk Fatih Özer için 3 suçtan 40 bin 564 yıla kadar hapis istendi.