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    • 02.09.2022 12:46
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    • 02.09.2022 12:46
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    Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

    Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda mahrem sorumlularla irtibatta olduğu belirlenen kişilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

    Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep merkezli 3 ilde operasyon düzenledi.

    Operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen mahrem sorumlularla örgütsel irtibatı bulunan 10 şüpheli şahıs yakalandı.

    Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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