Milli mücadele kahramanlarının torunları konuştu: "Tarihimiz yeniden canlandı"

Aralarında Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yakınlarının da bulunduğu davetliler, Büyük Zafer'in 100. yılında unutulmaz anlar yaşadı. Atalarının yazdığı tarihin Ankara'da aynı ruh ve heyecanla kutlandığına şahitlik ettiklerini ifade eden aileler duygulandı, gurur ve heyecanı bir arada yaşadı. Sabah'ta yer alan habere görei 100 yıl önce yazılan şanlı destanın şahitlerinin yakınları konuştu. İşte söyledikleri:





'TARİFSİZ BİR DUYGU'

Atatürk'ün dayısının torunu Feyzullah Aldırma (58): İlk kez böyle güzel bir program düzenlendi. Çok memnun olduk. 100. yılında bu organizasyonun yapılması bizleri sevindirdi. Organizasyon mükemmeldi. Bu konuda ev sahibi Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri, atalarımızın silah arkadaşlarının ailelerini toplamaları ayrı bir gurur verici olaydı, aileler olarak çok sevindik. Büyük Zafer'in 100. yılında ülkemizin yönetildiği Külliye'de şanlı tarihi yazan atalarımızın yakınları ile bir arada olmak tarif edilemeyecek güzellikteydi. Hislerimi kelimelerle anlatmak imkânsız. Devletimiz bize gururu yaşattı. Cumhurbaşkanı'mızla tebrik esnasında sohbet ettik. Bayramımızı kutladı. Bu organizasyon ilk kez yapıldı ve bunun devamının gelmesini isteriz. Gençlerimizin, ülkenin nasıl kurulduğunu, ne gibi mücadeleler verildiğini, milli günlerimizi, tarihimizi öğrenmesi kesinlikle lazım. Bu tarz etkinlikler de büyük bir fırsat. Yapılan büyük işleri takdir etmek lazım. Çok memnunuz Cumhurbaşkanı'mız bizi hatırladı, onore etti. Hatırlanmak önemli. Tarihimiz bizim için çok önemli.