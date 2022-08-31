Thodex’in kurucusu Fatih Özer’in yakalanması hakkında yeni detaylar! 356 milyon TL nerede?

POLİS FOTOĞRAFINI TÜRKİYE'YE YOLLAYINCA

Gözaltına alındığında sahte bir isim söylediği iddia edilen Özer'in, parmak izi alındı ve yakın plan fotoğrafı çekildi. Özer'in parmak izi ve fotoğrafı Türkiye ile paylaşıldı. Yüz tanıma sistemi ve parmak izi verileri eşleşince gözaltına alınan kişinin Özer olduğu, biyometrik kimlik doğrulamasıyla da netleştirildi. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'nca Özer'in iadesi için çalışma başlattı. Arnavutluk'un liman kentinde yakalanan Özer'in, deniz yoluyla Arnavutluk'tan kaçmayı planladığı da iddia edildi.