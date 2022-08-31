Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in yakalanması hakkında yeni detaylar! 356 milyon TL nerede?
Kripto para borsasında binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandıran Thodex'in kurucusu Fatih Özer dün Vlora'da yakalandı. Kapısını çalan Arnavutluk polisine sahte isim söyleyen Özer'in kimliği yüz ve parmak iziyle doğrulandı. Peki mağdurlardan aldığı 356 milyon TL nerede?
Türkiye'nin 'Kırmızı Bülten'le uluslararası aradığı 'Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 17 ay sonra Arnavutluk'un liman kenti Vlora'da yakalandı. Gözaltına alındığında sahte isim söyleyen Özer'in, parmak izi verileri ve fotoğrafı Türkiye ile paylaşıldı. Yüz ve parmak izi eşleşmesinde, yakalanan kişinin Özer olduğu ortaya çıktı. İade işlemleri çalışmalarını tamamlayan Türk İnterpol'u, Özer'i Türkiye'ye getirmek için harekete geçti.
17 AY ÖNCE FİRAR ETTİ
Kripto Para borsası Thodex üzerinden binlerce kişinin dolandırıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada Thodex kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer (29), 20 Nisan 2021 tarihinde İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk'a kaçtı. Türkiye'nin talebi üzerine firari Özer ile ilgili İnterpol üzerinden 'Kırmızı Bülten' çıkarıldı. Arnavutluk polisi önceki gün Özer'i, ülkenin önemli liman kentlerinden biri olan Vlora'da gözaltına aldı.
POLİS FOTOĞRAFINI TÜRKİYE'YE YOLLAYINCA
Gözaltına alındığında sahte bir isim söylediği iddia edilen Özer'in, parmak izi alındı ve yakın plan fotoğrafı çekildi. Özer'in parmak izi ve fotoğrafı Türkiye ile paylaşıldı. Yüz tanıma sistemi ve parmak izi verileri eşleşince gözaltına alınan kişinin Özer olduğu, biyometrik kimlik doğrulamasıyla da netleştirildi. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'nca Özer'in iadesi için çalışma başlattı. Arnavutluk'un liman kentinde yakalanan Özer'in, deniz yoluyla Arnavutluk'tan kaçmayı planladığı da iddia edildi.
İADE İŞLEMLERİ BAŞLADI
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bledar Çuçi bugün (dün) sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta Vlora'da yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlarla teyit edildiğini iletti. Emniyet Genel Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'nca Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi işlemlerine başlandı" denildi. 'Thodex' üzerinde binlerce kişinin mağdur edildiği iddiasıyla açılan davada 6'sı tutuklu 21 sanık yargılanıyordu.
ISTAKOZLARIYLA ÜNLÜ ŞEHİRDE YAKALANDI
Arnavuluk'un 1912 yılında bağımsızlığını ilan ettiği şehir olan Vlora'nın Osmanlı döneminde adı 'Avlonya' idi. Arnavutlara 'Vlora' şehrini sorduğunuzda ilk cevapları Hint Okyanusu'ndaki takımada Turizm cenneti 'Seyseller'e atıfla 'Şeysel' oluyor. Ülkenin Dıraç'dan (Dures) sonra ikinci büyük liman şehrinde, yeşil ile mavi uyum içinde buluşuyor. Arnavutlar için Vlora plajları, lüks otelleri, barları, restoranları ve hareketli gece hayatı ile biliniyor. Vlora'da büyük otellerde 1 gecelik konaklama en az 250 dolar. Şehrin lüks restoranlarında menüler genellikle, ıstakoz, karides ve midye ağırlıklı deniz ürünü yemekleri ve kuzu çevirme.