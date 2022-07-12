Vebitcoin vurgununda çarpıcı detaylar! Soygun son gün bile devam etmiş





İddianamede, sanıkların 3 kişiden fazla bir sayıda hareket ettikleri, örgüt liderinin İlker Baş olduğu, sanıklar Güliz Baş, Berkay Baş ve Aykut Aydoğan'ın yürütülen soruşturma kapsamında yer alan tespitler dikkate alındığında yönetici pozisyonunda oldukları, M.D., M.S., M.Ş.,, E.G., Y.K., Ş.D., ile B.E.'nin örgüt üyesi pozisyonunda bulunduklarının tespit edildiği yer aldı.



Örgütün hiyerarşik bir yapı içerisinde görev yaptığının anlatıldığı iddianamede, talimatları liderin verdiği, yönetici ve üyelerin talimatlar doğrultusunda kripto para alım-satımı ve para transferleri yaptıkları belirtildi.



İddianamede, yönetici Berkay Baş'ın alınan ifadesinde, 23 Nisan 2021'de örgüt lideri İlker Baş'ın talimatı ile 488 bin dolarlık ürünü kendilerine bildirilen farkı bir şirkete ait cüzdan hesabına gönderdiklerini söylediği belirtildi. Şirketin faaliyetini durdurma kararının verildiği gün platformunun şifrelerini korktuğundan sildiğini de ifadesinde söylediği belirtilen Berkay Baş'ın bunu hesaplara soruşturma aşamasında ulaşılamaması için yaptığını da kaydetti.