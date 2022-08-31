Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.09.2022 00:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.09.2022 00:53
    ABONE OL

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Doktorların görev yerleri için tercih süreci bugün başlıyor

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 13 bin 163 doktorun görev yerinin belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih sürecinin bugün başlayacağını duyurdu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Doktorların görev yeri tercih süreci başlıyor!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, göreve yeni başlayan 13 bin 163 doktorun tercih sürecine ilişkin açıklama yaptı.



    Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''13 bin 163 doktorun görev yerinin belirleneceği 106'ncı Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih süreci http://pbs.saglik.gov.tr'den yarın başlıyor. Bugün online olarak katıldığım toplantıda doktor ve uzman doktor ihtiyacı olan sağlık kurumlarımız için değerlendirmeler yaptık'' dedi.



    İşte Koca'nın o paylaşımı;




        KOROANVİRÜSE YAKALANDI
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından yaptığı bir başka açıklamada 5 gün önce koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

        Bakan Kocanın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

        ''Covid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım.''
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Av sezonu resmen başladı! Balıkçılar Vira Bismillah dedi
        Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Doktorların görev yerleri için tercih süreci bugün başlıyor
            SON DAKİKA