Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Doktorların görev yerleri için tercih süreci bugün başlıyor





Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''13 bin 163 doktorun görev yerinin belirleneceği 106'ncı Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih süreci http://pbs.saglik.gov.tr'den yarın başlıyor. Bugün online olarak katıldığım toplantıda doktor ve uzman doktor ihtiyacı olan sağlık kurumlarımız için değerlendirmeler yaptık'' dedi.