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Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 01.09.2022 22:02
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    • 01.09.2022 22:29
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    Fondaş medyada rezalet bitmiyor: Şirin Payzın teröriste rahmet okudu

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimler öncesi HDP'ye yanaşma çabası fonladığı medyayı da etkilemiş durumda. Halk TV sunucularında Şirin Payzın, skandal bir açıklamaya imza attı. Payzın, hendek çatışmaları sırasında imha edilen terörist için 'rahmet' diledi. Teröristin kemikleri Diyarbakır'da bulunan kazıda sırasında bulunmuştu. Teröristin kemiklerinin babası tarafından taşındığı fotoğrafı paylaşan TR 705 kodlu CIA ajanı ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da bir paylaşımda bulunarak üzüntüsünü belritmişti.

    Şirin Payzın teröriste rahmet okudu

    CHP'nin mangır medyasında yaşanan rezaletlere her gün bir yenisi ekleniyor. Halk TV'de sunduğu programda skandal bir harekete imza atan Şirin Payzın, hendej operasyonları sırasında öldürülen teröriste rahmet diledi. Payzın daha önce de programına katılan bir HDP vekilinin teröristbaşı için 'Sayın öcalan' ifadesini kullanması karşısında sessiz kalmıştı.

    TANRIKULU TERÖRİSTİN ARDINDAN 'AH' ÇEKTİ
    Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye her fırsatta açıkça destek veren TR 705 kodlu CIA ajanı ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'da iskeleti bulunan PKK'lı terörist üzerinden üzüntüsünü dile getirmiş, teröristin cenazesinin ailesine teslim edildiği anları paylaştı.

    CHP vekili, "Aah ahh" ifadelerini kullanmıştı.

    TERÖRİSTE RAHMET DİLEDİ
    CHP'nin yayın organı Halk TV'de de benzer bir skandala imza atıldı. Program sunucusu Şirin Payzın, öldürülen PKK'lı terörist için üzüldü,
    ailesine başsağlığı diledi.

    Payzın açıklamasında devleti suçlayarak şu ifadeleri kullandı:
    Diyarbakır Sur'da 2 aralık 2015'de büyük çatışmalar yaşanmıştı. Hendek olayları başlamıştı. Sivillerden de canını kaybeden çok sayıda kişi olmuştu. Orada hayatını kaybeden Hakan Aslan, 28 yaşındaymış o zaman. Böylesine acı bir durum yaşadık. Oğlunuzun kemiklerini kucağınıza veren bir devlet var. Bir tabutu bile çok gören. Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim.

        TERÖRİSTBAŞINA GÜZELLEME
        HDP vekili Mehmet Rüştü Tiryaki, geçtiğimiz gün yine Şirin Payzın'ın programında teröristbaşı için "sayın öcalan" ifadelerini kullanmış, stüdyodakilerin tepki vermemesi tepki toplamıştı.

        'DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NIN TUĞGENERAL YEĞENİ' İFTİRASI
        Halk TV'nin skandalları bu kadarla da sınırlı değil, yalan ve provokasyonu alışkanlık haline getiren mangır medya temsilcisi algı operasyonlarından vazgeçmiyor.

        Fonlanan mangır medyasının aktörü Halk TV, Jandarmaya yapılan son atamalar ile birlikte Tuğgeneral olan bir komutanın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yeğeni olduğunu iddia etti.


        Halk TV çalışanı Seyhan Avşar

        Haberin yalan olduğu anlaşılınca Diyanet İşleri Başkanlığı'nı arayan halktv.com.tr yazarı Seyhan Avşar, söz konusu içeriğin düzeltileceğini söyleyerek metnin revize edileceğini iletti.



        Halk TV eliyle dolaşıma sokulan sonra yalan haber, onlarca site tarafından da yayınlandı. İddiaların hedefindeki söz konusu komutan sosyal medyada hedef gösterilerek linç edildi.

        BAŞKAN ERDOĞAN'IN ZİYARETİ ÇİRKİN YAKIŞTIRMA
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem Ayı'nın 10'uncu günü dolayısıyla, Hüseyin Gazi Türbesi'ni ve hemen yanındaki cemevini ziyaret etti..



            Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanından gelen Alevi dedeleri, Bektaşi babaları ve akademisyenlerin yanı sıra STK temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Erdoğan, orucunu buradaki Alevi önderleri ve vatandaşlarla beraber açtı..



            'ATATÜRK VE ALİ YOK' PROVOKASYONU
            CHP'nin kanalı Halk TV, söz konusu gelişme üzerinden yeni bir provokasyona girişti. Ziyareti, "Erdoğan için Ali'siz Atatürk'süz cemevi mizanseni" başlığı ile haberleştiren Halk TV'nin algısı ise kısa sürdü.



            GÖRÜNTÜLER YALANLADI
            Cumhurbaşkanlığı tarafından cemevi ziyaretine ilişkin paylaşılan görüntülerde, Atatürk ve Hz. Ali'nin tablolarının asılı olduğu görüldü.

            HALK TV'DEN ROBOSKİ REZALETİ

            CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Uludere' ziyaretini 'Roboski' oalrak haberleştiren Halk TV duyarlı kesimlerden büyük tepki toplamıştı.

            'HELALLEŞME'DE YENİ ADRES ULUDERE
            Siyasi olarak sözde herkesin gönlünü yapmaya kalkan Kılıçaroğlu, muhafazakar çevrelerin de onayını almak için 'helalleşme' kampanyasını başlatmıştı.

                28 Şubat mağdurları ve Mavi Marmara şehidinin ailesini ziyaret eden CHP lideri, kampanyanın yeni ayağında Uludereli aileleri ziyaret edecek.

                HALK TV'DEN SKANDAL HABER
                Ziyareti son dakika olarak izleyicileriyle paylaşan Halk TV büyük bir skandala imza attı. Kanal konuyla ilgili haberini 'Roboski ziyareti' olarak aktardı, skandala kanalın Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş da, katıldı.

                Toktaş kişisel Twitter hesabından "Kılıçdaroğlu "helalleşme" kapsamında eşiyle birlikte yarın Roboski'ye gidiyor" paylaşımı yaptı.

                    VATANDAŞLARDAN BÜYÜK TEPKİ
                    Halk TV'nin skandal haberi ve Toktaş'ın paylaşımın ardından Twitter büyük tepki geldi.

                    Kullanıcılar sürekli Atatürk istismarı yapan kanala yüksek perdeden eleştirilerini yöneltirken, Halk TV ve Toktaş'tan herhangi bir açıklama gelmemesi büyük şaşkınlığa neden oldu.

                    CHP ve destekçisi medyanın HDP'ye şirin görünme adına daha ne kadar ileri gideceği herkesin merak konusu.

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