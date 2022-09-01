Fondaş medyada rezalet bitmiyor: Şirin Payzın teröriste rahmet okudu

CHP'nin mangır medyasında yaşanan rezaletlere her gün bir yenisi ekleniyor. Halk TV'de sunduğu programda skandal bir harekete imza atan Şirin Payzın, hendej operasyonları sırasında öldürülen teröriste rahmet diledi. Payzın daha önce de programına katılan bir HDP vekilinin teröristbaşı için 'Sayın öcalan' ifadesini kullanması karşısında sessiz kalmıştı.
TANRIKULU TERÖRİSTİN ARDINDAN 'AH' ÇEKTİ
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye her fırsatta açıkça destek veren TR 705 kodlu CIA ajanı ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'da iskeleti bulunan PKK'lı terörist üzerinden üzüntüsünü dile getirmiş, teröristin cenazesinin ailesine teslim edildiği anları paylaştı.
CHP vekili, "Aah ahh" ifadelerini kullanmıştı.
TERÖRİSTE RAHMET DİLEDİ
CHP'nin yayın organı Halk TV'de de benzer bir skandala imza atıldı. Program sunucusu Şirin Payzın, öldürülen PKK'lı terörist için üzüldü,
ailesine başsağlığı diledi.
Payzın açıklamasında devleti suçlayarak şu ifadeleri kullandı:
Diyarbakır Sur'da 2 aralık 2015'de büyük çatışmalar yaşanmıştı. Hendek olayları başlamıştı. Sivillerden de canını kaybeden çok sayıda kişi olmuştu. Orada hayatını kaybeden Hakan Aslan, 28 yaşındaymış o zaman. Böylesine acı bir durum yaşadık. Oğlunuzun kemiklerini kucağınıza veren bir devlet var. Bir tabutu bile çok gören. Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim.