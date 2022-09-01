Fondaş medyada rezalet bitmiyor: Şirin Payzın teröriste rahmet okudu

CHP'nin mangır medyasında yaşanan rezaletlere her gün bir yenisi ekleniyor. Halk TV'de sunduğu programda skandal bir harekete imza atan Şirin Payzın, hendej operasyonları sırasında öldürülen teröriste rahmet diledi. Payzın daha önce de programına katılan bir HDP vekilinin teröristbaşı için 'Sayın öcalan' ifadesini kullanması karşısında sessiz kalmıştı.

TANRIKULU TERÖRİSTİN ARDINDAN 'AH' ÇEKTİ

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye her fırsatta açıkça destek veren TR 705 kodlu CIA ajanı ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'da iskeleti bulunan PKK'lı terörist üzerinden üzüntüsünü dile getirmiş, teröristin cenazesinin ailesine teslim edildiği anları paylaştı.