Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Lady Zehma" isimli geminin Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle karaya oturduğu ve Bebek Koyu'na demirlediği belirtildi.
Açıklamada, "Lady Zehma adlı 173 metre boyundaki kargo gemisi için Kurtarma-5, Kurtarma-6, Kurtarma-9, Kurtarma-12, Nazım Tur römorkörlerimiz, KEGM-3, KEGM-5 botlarımız olay yerine sevk edildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı." ifadelerine yer verildi.
- Güncel
- 01.09.2022 22:50
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- 01.09.2022 22:50
Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halinde olan yük gemisi arıza yaptı! Karaya oturan gemi boğaz trafiğini aksattı
Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halinde olan "Lady Zehma" isimli kargo gemisi dümen arızası nedeyli karaya oturdu. Bebek Koyu’na demirlediği belirtilen gemi nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Lady Zehma" isimli geminin Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle karaya oturduğu ve Bebek Koyu'na demirlediği belirtildi.