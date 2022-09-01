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    • Haberler
    • 01.09.2022 21:32
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    • 01.09.2022 21:40
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    Son dakika: YAKALANDI! TFF saldırısını kim düzenledi? Şüpheliler yakalandı mı? İşte TFF saldırısı son dakika

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırının TFF'deki yönetim kurulu toplantısı sırasında gerçekleştiği öğrenildi. TFF saldırısı hakkında detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki TFF saldırısını kim düzenledi? TFF saldırısı şüphelileri kim? İşte konu hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    Son dakika: YAKALANDI!

    TFFye yapılan silahlı saldırı sonrası olayın failleri merak ediliyor. Bu nedenle konu hakkına araştırmalar oldukça hızlandı. İşte merak edilenler...

    SALDIRGAN YAKALANDI

    TFF'nin Riva'daki binasına saldıran şahsın yakalandığı öğrenildi. Riva'da bulunan tesislerin yakınında ikamet eden şahsın, uyuşturucu maddenin etkisiyle bu saldırıyı gerçekleştirdiği kaydedildi. Konuyla ilgili Süleyman Soylu son dakika açıklamasında bulundu.

    Zanlılar zil zurna sarhoş. Allah korumuş. İsabet alan yerleri gördük. Sarhoş olmasalar bu atışları profesyonel bir atış olarak değerlendirebilirdik!

    TFF SALDIRSINI KİM DÜZENLEDİ?

    TFF binasına yapılan planları saldırıda başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına gerçekleştiği kaydedildi. Kurşunlardan bir tanesinin Hamit Altıntop'un kafasının üstünden geçtiği öğrenildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TFF'ye düzenlenen saldırı sonrası soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ali Yerlikaya, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki yönetim binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

        Saldırıyı düzenleyenler hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Güncel gelişmelerden sitemizi takip ederek haberdar olabilirsiniz.

        KULÜPLERDEN KINAMA MESAJLARI

        Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik düzenlenen silahlı saldırı sonrası futbol kulüplerinden kınama mesajları geldi.

        KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI

        "Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerine gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, TFF'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Faillerinin bir an önce bulunup en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyoruz."

        TRABZONSPOR

        "Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, TFF ailesi ve tüm futbol paydaşlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

        BEŞİKTAŞ

        "Türkiye Futbol Federasyonu TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, Türkiye Futbol Federasyonu yönetici ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

        FENERBAHÇE

        "Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan binasına silahlı saldırıda bulunulduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Yapılan bu saldırıyı kınıyor; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve tüm futbol camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Güvenlik güçlerimizin, endişe verici vahim olayın takipçisi olarak sorumluları en kısa sürede adaletin önüne çıkaracaklarına olan inancımızın tam olduğunu vurguluyoruz" denildi.

        GALATASARAY

        TFF'ye yönelik silahlı saldırının ardından bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılılar konuyla ilgili, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Riva'daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, başta TFF olmak üzere tüm futbol camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" mesajını yayımladı.

        MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

        "Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Riva'daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, TFF'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

        ALANYASPOR

        "Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki tesislerine yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, TFF'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

            GÖZTEPE KULÜBÜ

            "Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı kınıyor, TFF Yönetim Kurulu ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

            GAZİANTEP FK

            "Türkiye Futbol Federasyonumuzun Riva'da yer alan binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, ülkemiz futbolunu hedef alan bu saldırıda görevi başında olan değerli yetkililerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

            ÜMRANİYESPOR

            "Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, TFF ailesi ve tüm futbol paydaşlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

            BANDIRMASPOR

            "Türkiye Futbol Federasyonumuzun Riva'da yer alan binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, ülkemiz futbolunu hedef alan bu saldırıda görevi başında olan yetkililerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

            MKE ANKARAGÜCÜ

            "Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

            GİRESUNSPOR

            "Bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan binasına yapılan menfur saldırıyı kınıyor, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve tüm futbol camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
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            Haberler Haberler Son dakika: YAKALANDI! TFF saldırısını kim düzenledi? Şüpheliler yakalandı mı? İşte TFF saldırısı son dakika
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