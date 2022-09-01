Son dakika: YAKALANDI! TFF saldırısını kim düzenledi? Şüpheliler yakalandı mı? İşte TFF saldırısı son dakika

TFFye yapılan silahlı saldırı sonrası olayın failleri merak ediliyor. Bu nedenle konu hakkına araştırmalar oldukça hızlandı. İşte merak edilenler...
SALDIRGAN YAKALANDI
TFF'nin Riva'daki binasına saldıran şahsın yakalandığı öğrenildi. Riva'da bulunan tesislerin yakınında ikamet eden şahsın, uyuşturucu maddenin etkisiyle bu saldırıyı gerçekleştirdiği kaydedildi. Konuyla ilgili Süleyman Soylu son dakika açıklamasında bulundu.
Zanlılar zil zurna sarhoş. Allah korumuş. İsabet alan yerleri gördük. Sarhoş olmasalar bu atışları profesyonel bir atış olarak değerlendirebilirdik!
TFF SALDIRSINI KİM DÜZENLEDİ?
TFF binasına yapılan planları saldırıda başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına gerçekleştiği kaydedildi. Kurşunlardan bir tanesinin Hamit Altıntop'un kafasının üstünden geçtiği öğrenildi.