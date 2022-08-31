Turkuvaz Medya'yı hedef alan organize çeteye tokat gibi cevap: "Yolumuzdan dönmeyiz"

Son günlerde suç örgütleri ve elebaşları eliyle ortaya atılan yalan ve iftiralar, muhalefet ve mangır medyası tarafından köpürtülerek büyük bir dezenformasyon kampanyasına girişildi. Dezenformasyon kampanyasıyla birlikte Turkuvaz Medya da iftiralarla hedef alındı.

YOLUMUZDAN DÖNMEYİZ

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, "Son olarak, Turkuvaz Medya ve Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak'a yönelik "yalan, iftira ve saldırılar" bunlardan biri ama elbette sonuncusu değil. En aşağılık yalanları yüzleri kızarmadan söyleyen bu güruh ve yandaşları şunu bilsinler ki, yolumuzdan dönmeyiz." ifadelerini kullandı.

İşte Bursalı'nın bugünkü yazısı;

İFTİRA SİYASETİ TUTMAZ

Algı ve olgu, "gerçek ve yalan ikilemi"nin biraz teorik söylemidir.

Çoğu zaman algının olgunun önüne geçtiği günlerden geçerken biraz bu konuya değinmekte fayda var. 2011'den bu yana Türkiye'de yaşananları tam da bu tanımlamayla ifade etmek doğru olacaktır.

Gerçeğin eğilip bükülerek ya da tamamen yalan bir olayın gerçekmiş gibi dayatılması, bunun özellikle sosyal medya hesaplarından troller aracılığıyla yayılması ve sonuçta siyasetçilerin de söylemine girmesinin kaçıncı kez yaşandığını tekrar tekrar hatırlatmama gerek var mı?