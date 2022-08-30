FETÖ'cülerin 15 Temmuz hain darbe girişiminde ve bugün Turkuvaz Medya neden hedef seçildi?

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa dökülen milyonlarca kişi, darbeci hainlerin önünde adeta siper oldu.
HEDEF MİLLİ MEDYAYI SUSTURMAKTI
Darbe girişimi gecesi birçok kritik yeri işgal için İstanbul'daki Topkule Kışlası'ndaki 66'ncı Mekanize Piyade Tugayı'ndan çıkan askeri birliklerden birinin hedefi o dönem Beşiktaş'ta bulunan Turkuvaz Medya'ydı. Amaçları aHaber, atv, SABAH ve TAKVİM gazetesini de bünyesinde bulunduran medya grubunu susturmaktı.
Darbeci hainleri taşıyan 3 Land araç kışladan çıktıktan sonra TEM otoyolunda ilerlerken, yollara çıkan vatandaşlar ile polisler tarafından durduruldu. Gaziosmanpaşa'daki evinden çıkan 4 çocuk babası seramik ustası Servet Asmaz, Gaziosmanpaşa'daki Avrupa Konutları'na yakın bir noktada vurularak şehit edildi.
Başkan Erdoğan'ın çağrısı üzerine ağabeyi ve arkadaşı ile birlikte Boğaziçi Köprüsü'ne gitmek üzere yoldayken şehit edilen Servet Asmaz'ın ağabeyi konuştu.