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    • 30.08.2022 14:26
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    FETÖ'cülerin 15 Temmuz hain darbe girişiminde ve bugün Turkuvaz Medya neden hedef seçildi?

    Son dakika haberi! 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa dökülen milyonlarca kişi, darbeci hainlerin önünde adeta siper oldu. Darbe girişiminde hainlerin hedeflerinden biri de o dönem Beşiktaş'ta bulunan Turkuvaz Medya'ydı. Amaçları aHaber, atv, SABAH ve TAKVİM gazetesini de bünyesinde bulunduran medya grubunu susturmaktı. Turkuvaz Medya'nın bugün tekrar hedef alındığna dikkat çekerek konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, "Eldeki veriler bize gösteriyor ki seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecek üç hassas faktör söz konusu... 1- Ekonomi. 2- Toplumsal fay hatları. 3- Dezenformasyon odakları karşında milli medya duruşu." diyerek kirli planı deşifre etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Turkuvaz Medya neden hedef seçildi?

    15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa dökülen milyonlarca kişi, darbeci hainlerin önünde adeta siper oldu.

    HEDEF MİLLİ MEDYAYI SUSTURMAKTI
    Darbe girişimi gecesi birçok kritik yeri işgal için İstanbul'daki Topkule Kışlası'ndaki 66'ncı Mekanize Piyade Tugayı'ndan çıkan askeri birliklerden birinin hedefi o dönem Beşiktaş'ta bulunan Turkuvaz Medya'ydı. Amaçları aHaber, atv, SABAH ve TAKVİM gazetesini de bünyesinde bulunduran medya grubunu susturmaktı.



    Darbeci hainleri taşıyan 3 Land araç kışladan çıktıktan sonra TEM otoyolunda ilerlerken, yollara çıkan vatandaşlar ile polisler tarafından durduruldu. Gaziosmanpaşa'daki evinden çıkan 4 çocuk babası seramik ustası Servet Asmaz, Gaziosmanpaşa'daki Avrupa Konutları'na yakın bir noktada vurularak şehit edildi.



    Başkan Erdoğan'ın çağrısı üzerine ağabeyi ve arkadaşı ile birlikte Boğaziçi Köprüsü'ne gitmek üzere yoldayken şehit edilen Servet Asmaz'ın ağabeyi konuştu.



        "Herkes alabildiğinde yanına doldursun, mühimmat alsın. aHaber'i basmaya gideceğiz. Binaya girdiğinizde size silah çeken ateş eden olabilir, karşılık verin onlara" diyen cuntacı asker yüzbaşı İsmail Menderes Sema'nın başında olduğu hainler tarafından şehit edilen Servet Asmaz'ın ağabeyi Selahattin Asmaz, "Bu bir işgal teşebbüsüydü.



        Turkuvaz Medya'yı seviyoruz. Milli bir medya. Darbeciler aHaber'i, SABAH'ı susturmak için gidiyorlarmış. Orada karşılaşmışlar. aHaber bizim haberimiz. Orada şehit olan da bir tek benim kardeşim. Kardeşim Allah için şehit oldu.



        Turkuvaz Medya gibi milli medyalar olmasa bizi yalan haberlere boğarlardı. Bunun farkındayız. Medya insanları, gözü kulağı eli oluyor. O kanallar kapansaydı darbe girişiminin seyri de Allah korusun farklı olabilirdi."         dedi.



            "AHABER'İ SUSTURMAYA GİDİYORUZ"
            Darbe girişimine katılan askerlerden astsubay öğrenci Ali Malgil, yüzbaşı İsmail Menderes Sema'yı şöyle anlatmıştı: "Dışarı çıktık, bir tane yüzbaşı geldi. Adını hatırlayamıyorum, Yüzbaşı geldi, 'Arkadaşlar' dedi. 'Gün bugündür' dedi. 'Ya öleceğiz, ya kalacağız' dedi. Komutanım 'Ne oluyor' dedi arkadaşlar. 'Gençler aHaber ve atv Haber'in binasını basmaya gidiyoruz' dedi. 'Oradaki her şeyi ele geçireceğiz. Oradaki güvenlik karşılık verirse atış yaparsınız' dedi."

            Astsubay öğrenci Mehmet Emin Yıldız ise, "Rütbelilerden bir 'aHaber'i susturmaya gidiyoruz' dedi." şeklinde ifade vermişti.

            O GECE NELER YAŞANDI?
            O gece darbecilere karşı duran Cengizhan Taşkıran yaşananları A Haber canlı yayınında anlatt. Zaman zaman duygusal anlar yaşayan Taşkıran'ın gözleri doldu "Allah bir daha bize o günleri yaşamayı nasip etmesin" demişti.

            TURKUVAZ MEDYA NEDEN HEDEFTE?
            Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu,"Sosyal medya ağları üzerinden üretilen yapay gerçekliğe, yani yalana geniş kitlelerin inanmasını sağlama amaçlı kurgunun son hedefinin Turkuvaz Medya ve Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak olması sürpriz değil. Allah'tan karanlık aktörler, sinsi ortakları ve niyetleri belli de kılık değiştirseler bile kumpaslarına karşı koymak mümkün." ifadelerini kullandı.

            İşte Müderrisoğlu'nun bugünkü yazısı;

            Ağustos, Türk milletinin zaferler ayıdır. 26 Ağustos 1071'de Alparslan, Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarını Türk yurdu olarak açmış, 30 Ağustos 1922'de Büyük Taarruzla Gazi Mustafa Kemal Atatürk o gerçeği ebediyete kadar tescillemiştir.
            Gel gör ki...
            Bu coğrafyada yaşamanın her zaman bir bedeli olmuştur. Bu, dün olduğu gibi bugün de değişmemiştir. Tarihimiz, ülke ve millet için dertlenenler ile ülkeyi ve milleti dert görenler arasındaki mücadelenin sayısız örnekleriyle doludur. Nitekim günümüz şartlarında bu hesaplaşma "kayıtdışı siyaset unsurları" üzerinden sürmektedir. Yine ve yeniden "toplum mühendisliği faaliyetleri" ile karşı karşıyayız. Zaten memleket ne zaman kritik seçim kavşağına girse, açık/örtülü unsurlar aktive edilir ve millet için millete rağmen zihniyeti hortlar.
            Bakınız...


            Eldeki veriler bize gösteriyor ki seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecek üç hassas faktör söz konusu...
            1- Ekonomi. 2- Toplumsal fay hatları.
            3- Dezenformasyon odakları karşında milli medya duruşu.
            Dilerseniz ekonomi ile başlayalım.
            Elbette yüksek enflasyon, kur oynaklığı ve hala süren yüksek faiz talebi üzerinden büyük bir bilek güreşi yaşanıyor.
            Hal böyle olduğu içindir ki muhalefet partileri ile muhalif yerli ve yabancı analistler Türkiye Ekonomi Modeli'ne yüklendikçe yükleniyorlar. Fakat o da ne? Hükümet, enflasyon düşünceye kadar memuru, emekliyi, işçiyi, çiftçiyi, KOBİ'leri, gençleri, dezavantajlı grupları rahatlatan tedbirleri hayata geçirdikçe, birilerinin bel bağladığı kitlesel oy kaymaları yaşanmadı! Ekonomi ajandasını canlı tutmakla birlikte görünmez eller bu defa "toplumun sinir uçlarına" yöneldiler. Cemevlerini hedef alan eşkaller süratle deşifre edilmekle kalmadı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara'da Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret ettiği gibi bu yıl ki Hacıbektaş Veli'yi anma etkinliklerine katılarak "bir olalım, iri olalım, diri olalım" ortak mesajıyla her türlü oyunun bozulacağını cümle aleme ilan etti!
            Ve şimdi büyük tezgahın bir diğer enstrümanı kullanılmakta!
            Nedir o?


                Bilgi kirliliği, algı operasyonu, itibar suikasti ve milli merkez medyayı yıpratma...
                Sosyal medya ağları üzerinden üretilen yapay gerçekliğe, yani yalana geniş kitlelerin inanmasını sağlama amaçlı kurgunun son hedefinin Turkuvaz Medya ve Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak olması sürpriz değil. Allah'tan karanlık aktörler, sinsi ortakları ve niyetleri belli de kılık değiştirseler bile kumpaslarına karşı koymak mümkün.
                Özetle...
                Türkiye'ye ve Cumhur İttifakı'na operasyon çekenlerin önündeki engelin, yerli ve milli medya olduğu çok açık.
                Bu kale sağlam sağlam olmasına da kamu yetkisi kullananlar da kendilerinden emin olup bizim kadar hukuka güvenmeli, ikna edici olmalıdır!

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