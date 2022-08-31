CHP'li Mudanya Belediyesi'nin prestij fiyaskosu! 11 milyonluk merkez 2. kez çöktü





Denize nazır yapılan ancak ne dükkânların ne de oturma alanlarının denizi görmediği için eleştirilen merkezin ilk etabının tamamlandığını müjde diye duyuran CHP'li Başkan Türkyılmaz, geçtiğimiz aylarda tesisler için gösterişli bir açılış yapmıştı. Ama tesisler bir türlü halkın kullanımına açılmadı.

Etrafı tel örgülerle kapatılan sosyal yaşam merkezinin temelindeki büyük göçükler görüntülenmiş, tesislerin neden kullanıma açılamadığını gözler önüne serilmişti.