CHP'li Mudanya Belediyesi'nin prestij fiyaskosu! 11 milyonluk merkez 2. kez çöktü

Bursa Mudanya'da 2014 yılından bu yana Belediye Başkanlığı yapan ve kente hizmet veremediği için ağır eleştirilere maruz kalan CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, tam 7 yılın ardından ancak ilk etabını bitirebildiği Yıldıztepe projesiyle bir kez daha gündemde.
Geçtiğimiz aylarda tesislerin temelinde oluşan büyük göçükler nedeniyle açılışı yapılan ancak faaliyete bir türlü geçirilemeyen sosyal yaşam merkezinin bu kez yürüyüş yolları çöktü. Toplam 11 milyon TL'ye mal olan proje hiç kullanılamadan harabeye döndü.
Denize nazır yapılan ancak ne dükkânların ne de oturma alanlarının denizi görmediği için eleştirilen merkezin ilk etabının tamamlandığını müjde diye duyuran CHP'li Başkan Türkyılmaz, geçtiğimiz aylarda tesisler için gösterişli bir açılış yapmıştı. Ama tesisler bir türlü halkın kullanımına açılmadı.
Etrafı tel örgülerle kapatılan sosyal yaşam merkezinin temelindeki büyük göçükler görüntülenmiş, tesislerin neden kullanıma açılamadığını gözler önüne serilmişti.